 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Spandauer Pokal 2026

Bürgermeister Pokal im Sportpark Staaken

von Stefan Pagel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Ab morgen rollt der Ball wieder! 🏆

In Spandau startet morgen wieder der Spandauer Bürgermeister-Pokal! Bis zum 02.08. spielen im Sportpark Staaken alle Spandauer Fußballvereine um die inoffizielle Spandauer Meisterschaft. Die Klassenhöchsten steigen dabei erst im Viertelfinale in das Turnier ein.

📅 In der Regel erwarten euch zwei spannende Spiele pro Tag – beste Unterhaltung für alle Fußballfans!

📲 Den kompletten Spielplan und den Liveticker findet ihr bei FuPa oder auf der Homepage der Spandauer AG:
👉 FuPa Liveticker & Spielplan
👉 Spandauer AG

⚽ Kommt vorbei, unterstützt eure Mannschaft und erlebt echten Spandauer Fußball – wir freuen uns auf euch