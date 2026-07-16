Spandauer Pokal 2026

In Spandau startet morgen wieder der Spandauer Bürgermeister-Pokal! Bis zum 02.08. spielen im Sportpark Staaken alle Spandauer Fußballvereine um die inoffizielle Spandauer Meisterschaft. Die Klassenhöchsten steigen dabei erst im Viertelfinale in das Turnier ein.

⚽ Ab morgen rollt der Ball wieder! 🏆

📅 In der Regel erwarten euch zwei spannende Spiele pro Tag – beste Unterhaltung für alle Fußballfans!

📲 Den kompletten Spielplan und den Liveticker findet ihr bei FuPa oder auf der Homepage der Spandauer AG:

👉 FuPa Liveticker & Spielplan

👉 Spandauer AG