Spandauer Pokal 2026

⚽ Ab morgen rollt der Ball wieder! 🏆
In Spandau startet morgen wieder der Spandauer Bürgermeister-Pokal! Bis zum 02.08. spielen im Sportpark Staaken alle Spandauer Fußballvereine um die inoffizielle Spandauer Meisterschaft. Die Klassenhöchsten steigen dabei erst im Viertelfinale in das Turnier ein.
📅 In der Regel erwarten euch zwei spannende Spiele pro Tag – beste Unterhaltung für alle Fußballfans!
📲 Den kompletten Spielplan und den Liveticker findet ihr bei FuPa oder auf der Homepage der Spandauer AG:
👉 FuPa Liveticker & Spielplan
👉 Spandauer AG
⚽ Kommt vorbei, unterstützt eure Mannschaft und erlebt echten Spandauer Fußball – wir freuen uns auf euch