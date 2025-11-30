 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligavorschau
Okan Tastan (r.) wurde Matchwinner für die Spandauer Kickers (Archiv)
Okan Tastan (r.) wurde Matchwinner für die Spandauer Kickers (Archiv) – Foto: Ralf Seedorff

Spandauer Kickers ziehen nach, Staaken kassiert späten K.O.

14. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Der 14. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Mi., 26.11.2025, 19:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
1
2
Abpfiff

Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltags empfing Polar Pinguin am Mittwochabend die Füchse. Die Gäste aus Reinickendorf gingen kurz vor der Pause durch Victor Sunday in Führung, erhöhten nach der Pause durch Furkan Yildirim auf 0:2. Anders als in den Wochen zuvor hielt Polar Pinguin das Spiel jedoch offen, auch weil Joschua Schanda eine Viertelstunde vor Abpfiff verkürzen konnte. Für Punkte reichte es dennoch nicht. Die Füchse sind nun vorerst Tabellenführer.

---

Fr., 28.11.2025, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
1
0
Abpfiff

Der SSC Südwest meldet sich zurück! Der Aufsteiger verlor zuletzt den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller, stand gegen den Berliner SC mächtig unter Druck. Und lieferte ab. Philipp Olsowski erzielte in der 24. Minute das Tor des Tages und bescherte den Steglitzern einen immens wichtigen Dreier. Zwar bleibt Südwest Schlusslicht, doch Platz 15 ist nur noch drei Zähler entfernt.

---

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
3
4
Abpfiff

Wilmersdorfs Mohammed Izal eröffnete das Topspiel zwischen Wilmersdorf und Altglienicke II nach zehn Minuten mit dem 1:0 für die Hausherren. Noch vor der Pause drehte Altglienicke das Spiel, legte zur Stundenmarke nach. Wilmersdorf kämpfte sich zurück, glich wenige Minuten vor Abpfiff zum 3:3 aus. Doch das letzte Wort hatten die Gastgeber. Der eingewechselte Devin Lieberam erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:4-Siegtreffer für die VSG.

---

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
2
1
Abpfiff

Empor startete beim TSV Rudow druckvoll, führte schon nach drei Minuten durch Jason Kofi Appiah. Nur wenige Augenblicke später müssen die Gäste erhöhen, doch der zuvor gefoulte Quentin Albrecht scheitert per Elfmeter an Rudow-Keeper Martin Gromotka. Noch in der Anfangsviertelstunde glich Rudow nach einer Ecke durch Matteo Günther aus. Im zweiten Durchgang brachte erneut ein Eckball das Glück für den TSV. Lucas Robbin Bähr drehte die Partie.

---

Gestern, 13:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
2
1
Abpfiff

Im Duell zwischen Türkspor und Frohnau dauerte es bis in die zweite Halbzeit hinein, ehe etwas wirklich Nennenswertes passierte. Dann aber gleich richtig. Türkspors Mame Cheikh Diop sah nach einer Notbremse die rote Karte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Mike Ryberg zur Führung für die Gäste. Trotz Unterzahl kam Türkspor zurück, glich in der 81. Minute zunächst aus - Emre Turan traf per Kopf - und drehte das Spiel schließlich sogar noch. Tristan Krien schoss die Hausherren in der 89. Minute auf die Siegerstraße.

---

Gestern, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
1
1

Der SC Charlottenburg bereitete Stern 1900 am Samstagnachmittag in Durchgang eins ordentlich Probleme. Fast folgerichtig gingen die Gäste dank des Treffers von Kai Hörschlein aus der 13. Minute mit einer Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang wurde Stern stärker, schwächte sich zunächst aber selbst. Omar Hajjaj flog in der 57. Minute mit gelb-rot. Wenig später glichen die Steglitzer trotz Unterzahl durch Lukas Rohana aus. Stern lief weiter an, verpasste es jedoch, das Spiel zu drehen. Kurz vor Schluss sah auch noch Florian Medrane die gelb-rote Karte.

---

Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
5
1
Abpfiff

Die Spandauer Kickers haben erfolgreich nachgezogen. Nachdem die Füchse bereits am Mittwoch siegten, legte SpaKi am Sonntag nach und fertige Mariendorf hintenraus ab. Nach der Führung durch Okan Tastan konnten die Gäste zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch noch vor der Pause gingen die Spandauer Gastgeber erneut in Führung. Im zweiten Durchgang zog SpaKi das Spiel endgültig, auch dank der Treffer zwei und drei von Okan Tastan.

---

Heute, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
1
1
Abpfiff

Hohen Neuendorf konnte auch das zwölfte Spiel in Folge nicht gewinnen. Gegen Fortuna Biesdorf schluckten die Blau-Weißen kurz vor der Pause das 0:1. Dem Rückstand liefen die Hausherren lang hinterher, sicherten sich in der 80. Minute durch Leon Draski aber immerhin noch einen Punkt.

---

Heute, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
0
1
Abpfiff

Staaken ist auf Rang 17 abgerutscht, empfing nun Blau Weiß 90. Die Gäste aus Mariendorf hatten sich zuletzt gefangen und ordentlich gepunktet. Im Sportpark Staaken sah es am Sonntagnachmittag lange nach einer Nullnummer aus, auch weil BW90 die letzte Konsequenz zunächst fehlte. Doch in der 88. Minute stand Niklas Struck goldrichtig, schoss nach einem zuvor verlängerten Einwurf zum 0:1-Endstand ein.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 030.11.2025, 19:50 Uhr
serAutor