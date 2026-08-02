Spandauer Kickers verteidigt Titel in Spandau

Gutes Spiel auf Augenhöhe – Entscheidung erst im Elfmeterschießen

In einer intensiven und hochklassigen Partie auf Augenhöhe lieferten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit einen leidenschaftlichen Kampf. Die Defensivreihen bestimmten das Geschehen und ließen kaum klare Torchancen zu. Entsprechend blieb es nach 90 Minuten torlos, obwohl beide Teams mit großem Einsatz um jeden Ball kämpften.

Die Entscheidung musste schließlich im Elfmeterschießen fallen – und dort wurde es dramatisch. Gleich zu Beginn (Schützen 2 & 3) scheiterten für den SC Staaken sowohl Emircan Celik als auch Julien Holdack mit ihren Strafstößen am glänzend reagierenden SpaKi Torwart Serhii Zhemchuzhnyi. Auf der Gegenseite verwandelten Jack Krumnow, Okan Tastan, Elias Wesner und Ricardo Hantschke sicher vom Punkt. Für Staaken trafen Ferris Freiwald und Fabian Seeger, doch die beiden frühen Fehlschüsse wogen am Ende zu schwer.

So setzte sich das Team von Spandauer Kickers im Elfmeterschießen mit 4:2 vor über 500 Zuschauern durch und durfte sich nach einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung über die Titelverteidigung im Spandauer Bürgermeister Pokal freuen. Am Ende besuchten über 1.500 Zuschauer das Turnier - neue Bestleistung !

Elfmeterschießen:

1:0 Ferris Freiwald, 1:1 Jack Krumnow, 1:2 Okan Tastan, 1:3 Elias Wesner, 2:3 Fabian Seeger, 2:4 Ricardo Hantschke.

Schiedsrichter: Alexander Meinhardt (Berlin)

Zuschauer: 495