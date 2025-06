Spandauer Kickers holen sich Erfahrung ins Boot

Fabian kann auf eine beeindruckende Vita verweisen: Er spielte in der Regionalliga bei Hannover 96 II und danach in der 3. Liga beim SV Meppen. Über Stationen beim BAK, Berliner SC und den Füchsen Berlin kehrt er nun zurück in die Hauptstadtfußballszene.

Unser Trainerteam verspricht sich durch die beiden Neuzugänge mehr Stabilität, Sicherheit und Struktur im Spiel – sowohl auf als auch neben dem Platz.