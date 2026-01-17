Spandauer Kickers gewinnen das R+V-Hallenmasters in Kremmen

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Das 25. R+V-Hallenmasters in Kremmen hat einen würdigen Jubiläumssieger gefunden. Die FSV Spandauer Kickers setzten sich am heutigen Samstagabend im Finale mit 2:1 gegen den TuS 1896 Sachsenhausen durch und krönten einen langen Turniertag, der von Intensität, engen Spielen und klaren sportlichen Entscheidungen geprägt war. Acht Mannschaften, zwei Vorrundengruppen und eine stringente K.-o.-Phase machten das Masters 2026 zu einem konzentrierten Hallenturnier, das seiner Tradition gerecht wurde und bis zum letzten Spiel Spannung bot.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Ein Jubiläum mit gewachsener Bedeutung

Zum 25. Mal wurde das R+V-Hallenmasters ausgetragen – ein Meilenstein für ein Turnier, das sich über Jahre hinweg im regionalen Hallenkalender etabliert hat. Die Jubiläumsausgabe unterstrich den Anspruch des Wettbewerbs, nicht nur sportliche Unterhaltung zu bieten, sondern ein echtes Kräftemessen ambitionierter Teams zu sein. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für Struktur, ließen aber keinen Raum für Nachlässigkeiten.

Der Modus als sportlicher Prüfstein

Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, aus denen sich die jeweils besten zwei Mannschaften für die Halbfinals qualifizierten. Die übrigen Teams spielten die weiteren Platzierungen aus. Dieses Format erhöhte von Beginn an den Druck: Jeder Punkt war entscheidend, jedes Gegentor konnte den Weg in die K.-o.-Phase erschweren oder versperren. Gruppe A: Enge Entscheidungen bis zum Schluss

In der Gruppe A entwickelte sich ein ausgeglichener Wettbewerb. Die FSV Spandauer Kickers sicherten sich mit sieben Punkten den Gruppensieg. Dahinter folgte der TuS 1896 Sachsenhausen mit sechs Zählern. Der FC Kremmen 1920 zeigte vor heimischem Publikum eine engagierte Leistung, musste sich jedoch mit Rang drei begnügen. Die BSG Stahl Brandenburg blieb ohne Punktgewinn, sammelte aber wertvolle Spielminuten in einem anspruchsvollen Feld.