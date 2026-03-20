Spandauer Derby in Kladow - Meteor will davon ziehen

Teutoniaspieler Jakob Wartchow (grün) in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

Spitzenreiter BFC Meteor 06 steht bei Fortuna Biesdorf II vor einer Pflichtaufgabe, während Verfolger SSC Teutonia bei SF Kladow und Stern Marienfelde in Mahlsdorf den Druck auf die Spietze hoch halten wollen. Im Tabellenkeller kämpfen unter anderem FV Wannsee, FC Liria 1985 und Schlusslicht SC Union 06 ums Überleben.

Morgen, 15:00 Uhr FV Wannsee FV Wannsee Köpenicker FC KöpenickerFC 15:00 PUSH

Für den FV Wannsee auf Rang 14 beginnt endgültig die heiße Phase im Abstiegskampf. Gegen den viertplatzierten Köpenicker FC hängen die Trauben allerdings hoch. Die Gäste stellen mit 55 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und wollen den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Wannsee braucht hingegen dringend Punkte, um die Abstiegsränge zu verlassen – ein klassisches Duell „oben gegen unten“, in dem die Hausherren auf eine Überraschung hoffen.

Tabellenführer BFC Meteor 06 reist mit breiter Brust zum Zwölften nach Biesdorf. Mit nur einer Niederlage und der besten Defensive der Liga (14 Gegentore) dominiert Meteor die Saison bislang. Biesdorf II steckt im unteren Mittelfeld fest und braucht Punkte, um nicht noch tiefer hineinzurutschen. Alles spricht für den Spitzenreiter – doch genau solche Spiele bergen Stolperpotenzial im Aufstiegskampf.

So., 22.03.2026, 10:15 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 10:15 PUSH

Der Tabellendritte Stern Marienfelde bleibt dem Spitzenduo dicht auf den Fersen und will in Mahlsdorf die 0:3 Meteor Pleite vom Mittwoch wett machen. Die Gastgeber rangieren auf Platz acht im gesicherten Mittelfeld, zeigen aber immer wieder wechselhafte Leistungen. Stern überzeugt vor allem mit stabiler Defensive (nur 19 Gegentore) und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter II VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 12:30 PUSH

Hermsdorf (5.) gehört zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten und will beim Neunten Internationale II punkten. Die Gastgeber kassieren bereits 45 Gegentore und zeigen Defensivprobleme, während Hermsdorf mit 41 eigenen Treffern offensiv Akzente setzt. Ein Spiel, in dem die Gäste ihre Ambitionen untermauern müssen.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr SF Kladow SF Kladow SSC Teutonia SSC Teutonia 13:00 PUSH

Kladow steckt als Tabellen-13. mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Zählbares. Das Rmis in Hermsdorf lässt aufhorchen. Doch mit SSC Teutonia kommt der Tabellenzweite, der sich noch Chancen auf den direkten Aufstieg ausrechnet. Trotz einem Rückstand von sieben Punkte. Mit 56 Toren stellt Teutonia die gefährlichste Offensive der Liga. Für Kladow wird es darum gehen, defensiv stabil zu stehen – alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II FC Liria 1985 Berlin FC Liria 14:00 PUSH

Im unteren Tabellenbereich treffen zwei Teams aufeinander, für die jeder Punkt zählt. Viktoria II (10.) will sich endgültig von der Abstiegszone absetzen, während Liria (15.) bereits stark unter Druck steht. Mit 68 Gegentoren stellt Liria die schwächste Defensive der Liga – ein Problem, das auch in diesem Spiel wieder entscheidend werden könnte.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor SC Union 06 SC Union 06 14:00 PUSH

Auf dem Papier eine klare Angelegenheit: Der Sechste Türkiyemspor empfängt Schlusslicht Union 06. Während die Gastgeber mit nur 15 Gegentoren defensiv zu den besten Teams zählen, steckt Union mit gerade einmal acht Punkten tief im Tabellenkeller. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung – doch im Abstiegskampf zählt jeder Funken Hoffnung.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau FSV Hansa 07 Hansa 07 15:00 PUSH