 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Spandauer Derby in Kladow - Meteor will davon ziehen

Aufstiegskandidaten wollen den Druck auf die Spitze hoch halten

von far · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Teutoniaspieler Jakob Wartchow (grün) in Aktion
Teutoniaspieler Jakob Wartchow (grün) in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Spitzenreiter BFC Meteor 06 steht bei Fortuna Biesdorf II vor einer Pflichtaufgabe, während Verfolger SSC Teutonia bei SF Kladow und Stern Marienfelde in Mahlsdorf den Druck auf die Spietze hoch halten wollen. Im Tabellenkeller kämpfen unter anderem FV Wannsee, FC Liria 1985 und Schlusslicht SC Union 06 ums Überleben.

Morgen, 15:00 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
15:00

Für den FV Wannsee auf Rang 14 beginnt endgültig die heiße Phase im Abstiegskampf. Gegen den viertplatzierten Köpenicker FC hängen die Trauben allerdings hoch. Die Gäste stellen mit 55 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und wollen den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Wannsee braucht hingegen dringend Punkte, um die Abstiegsränge zu verlassen – ein klassisches Duell „oben gegen unten“, in dem die Hausherren auf eine Überraschung hoffen.

Morgen, 16:15 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
16:15

Tabellenführer BFC Meteor 06 reist mit breiter Brust zum Zwölften nach Biesdorf. Mit nur einer Niederlage und der besten Defensive der Liga (14 Gegentore) dominiert Meteor die Saison bislang. Biesdorf II steckt im unteren Mittelfeld fest und braucht Punkte, um nicht noch tiefer hineinzurutschen. Alles spricht für den Spitzenreiter – doch genau solche Spiele bergen Stolperpotenzial im Aufstiegskampf.

So., 22.03.2026, 10:15 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
10:15

Der Tabellendritte Stern Marienfelde bleibt dem Spitzenduo dicht auf den Fersen und will in Mahlsdorf die 0:3 Meteor Pleite vom Mittwoch wett machen. Die Gastgeber rangieren auf Platz acht im gesicherten Mittelfeld, zeigen aber immer wieder wechselhafte Leistungen. Stern überzeugt vor allem mit stabiler Defensive (nur 19 Gegentore) und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
12:30

Hermsdorf (5.) gehört zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten und will beim Neunten Internationale II punkten. Die Gastgeber kassieren bereits 45 Gegentore und zeigen Defensivprobleme, während Hermsdorf mit 41 eigenen Treffern offensiv Akzente setzt. Ein Spiel, in dem die Gäste ihre Ambitionen untermauern müssen.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
13:00

Kladow steckt als Tabellen-13. mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Zählbares. Das Rmis in Hermsdorf lässt aufhorchen. Doch mit SSC Teutonia kommt der Tabellenzweite, der sich noch Chancen auf den direkten Aufstieg ausrechnet. Trotz einem Rückstand von sieben Punkte. Mit 56 Toren stellt Teutonia die gefährlichste Offensive der Liga. Für Kladow wird es darum gehen, defensiv stabil zu stehen – alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
14:00

Im unteren Tabellenbereich treffen zwei Teams aufeinander, für die jeder Punkt zählt. Viktoria II (10.) will sich endgültig von der Abstiegszone absetzen, während Liria (15.) bereits stark unter Druck steht. Mit 68 Gegentoren stellt Liria die schwächste Defensive der Liga – ein Problem, das auch in diesem Spiel wieder entscheidend werden könnte.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
14:00

Auf dem Papier eine klare Angelegenheit: Der Sechste Türkiyemspor empfängt Schlusslicht Union 06. Während die Gastgeber mit nur 15 Gegentoren defensiv zu den besten Teams zählen, steckt Union mit gerade einmal acht Punkten tief im Tabellenkeller. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung – doch im Abstiegskampf zählt jeder Funken Hoffnung.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
15:00

Stralau (11.) braucht Punkte, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten. Mit Hansa 07 kommt jedoch ein offensivstarkes Team (53 Tore), das auf Platz sieben steht und nach oben schielt. Die Gäste wollen ihre starke Offensive ausspielen, während Stralau vor allem defensiv stabiler auftreten muss, um zu bestehen.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 2