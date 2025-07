Spandauer Bürgermeister-Pokal startet Montag

Wie in jedem Jahr findet im Sommer der Spandauer Bürgermeister Pokal statt. In der Vorbereitung zur neuen Saison. Am Montag (14.7) startet um 18.00 Uhr die Partie SFC Veritas gegen Blau-Weiß Spandau. Spielort ist die Spaki- Arena (Kunstrasen vorne), am Brunsbütteler Damm 441. SC Staaken, Spandauer Kickers, Teutonia Spandau, SF Kladow, SFC Veritas, BW Spandau, SW Spandau, SC Siemensstadt, Spandau 06, Spandauer SV, FFV Spandau, SC Gatow und Club Italia heißen die Teilnehmer im Traditionsturnier. Vom Achtelfinale bis zum Endspiel finden alle Spiele auf dem Kunstrasen (vorne) in der Spaki-Arena statt.

Hier geht es zum Turnierplan