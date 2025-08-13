Spandau 06 wankt – "Icke" Häßler laufen die Spieler weg

Beim Bezirksligisten Spandau 06 herrscht Krisenstimmung: Kaum Spieler, interner Streit im Vorstand und ein Pokalspiel, das auf der Kippe steht. Trainer-Ikone Thomas „Icke“ Häßler sucht bereits öffentlich nach Verstärkung – bisher ohne durchschlagenden Erfolg
Ein Traditionsverein wankt
Unruhige Zeiten beim Traditionsverein Spandau 06: Zwar konnte der Abstieg in die Kreisliga A mit Welt- und Europameister Thomas „Icke“ Häßler als Cheftrainer verhindert werden, doch nun droht dem Klub eine noch größere Krise. Hinter den Kulissen streitet die Vereinsführung seit Wochen, ob der 59-Jährige und sein Co-Trainer Christoph Höche weitermachen sollen – der schwache Saisonverlauf hat die Diskussion entfacht.
Vorbereitung fing ordentlich an
Sportlich lief der Start in den Spandauer Bürgermeister-Pokal mit einem 6:2-Erfolg gegen den Spandauer SV gut. Doch inzwischen erlebt der Ziegelhof eine regelrechte Spielerflucht. Das für Mittwoch angesetzte Testspiel gegen den SC Charlottenburg musste abgesagt werden – nur fünf Akteure stehen derzeit im Kader zur Verfügung. Damit ist auch das Pokal-Derby gegen den SC Teutonia am kommenden Sonntag akut gefährdet.
„Viele Spieler haben den Verein kurzfristig verlassen, ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb ist schwer“, sagt Präsident Costa Lombardi. Besonders schmerzhaft: Die Brüder Hassan und Aras Hussein wechseln zu Schwarz-Weiß Spandau, Leistungsträger Eren Karats fällt mit einer schweren Schulterverletzung monatelang aus.
Die Personalnot ist so groß, dass Häßler selbst auf Social Media um neue Spieler wirbt – mit seinem prominenten Gesicht als Zugpferd. Ob das reicht, um das Derby zu retten, ist fraglich.
Differenzen in der Vereinsführung
Intern brodelt es zusätzlich: Im Vorstand gibt es tiefe Risse, die Personalien Häßler und Höche spalten die Vereinsführung. Auf Nachfrage dementiert Präsident Lombardo die Probleme nicht. Am 22. August soll eine Mitgliederversammlung stattfinden – die Anträge und Debatten dort könnten richtungsweisend für die Zukunft des Vereins werden.
Derzeit scheint ein kleines Wunder nötig, damit am Sonntag tatsächlich angepfiffen wird.
Infos, Daten und News von Spandau 06 hier
