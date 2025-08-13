Spandau 06 wankt – "Icke" Häßler laufen die Spieler weg

Thomas Icke Häßler re – Foto: Olaf Kapell

Beim Bezirksligisten Spandau 06 herrscht Krisenstimmung: Kaum Spieler, interner Streit im Vorstand und ein Pokalspiel, das auf der Kippe steht. Trainer-Ikone Thomas „Icke“ Häßler sucht bereits öffentlich nach Verstärkung – bisher ohne durchschlagenden Erfolg

Ein Traditionsverein wankt Unruhige Zeiten beim Traditionsverein Spandau 06: Zwar konnte der Abstieg in die Kreisliga A mit Welt- und Europameister Thomas „Icke“ Häßler als Cheftrainer verhindert werden, doch nun droht dem Klub eine noch größere Krise. Hinter den Kulissen streitet die Vereinsführung seit Wochen, ob der 59-Jährige und sein Co-Trainer Christoph Höche weitermachen sollen – der schwache Saisonverlauf hat die Diskussion entfacht.

Vorbereitung fing ordentlich an Sportlich lief der Start in den Spandauer Bürgermeister-Pokal mit einem 6:2-Erfolg gegen den Spandauer SV gut. Doch inzwischen erlebt der Ziegelhof eine regelrechte Spielerflucht. Das für Mittwoch angesetzte Testspiel gegen den SC Charlottenburg musste abgesagt werden – nur fünf Akteure stehen derzeit im Kader zur Verfügung. Damit ist auch das Pokal-Derby gegen den SC Teutonia am kommenden Sonntag akut gefährdet.

„Viele Spieler haben den Verein kurzfristig verlassen, ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb ist schwer“, sagt Präsident Costa Lombardi. Besonders schmerzhaft: Die Brüder Hassan und Aras Hussein wechseln zu Schwarz-Weiß Spandau, Leistungsträger Eren Karats fällt mit einer schweren Schulterverletzung monatelang aus. Die Personalnot ist so groß, dass Häßler selbst auf Social Media um neue Spieler wirbt – mit seinem prominenten Gesicht als Zugpferd. Ob das reicht, um das Derby zu retten, ist fraglich.