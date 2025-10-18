Spandau 06 gibt Nachfolger von "Icke" Häßler bekannt

Ein Spandauer Junge soll den angeschlagenen Traditionsverein FC Spandau 06 wieder auf Kurs bringen: Patrick Rossa übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Damit tritt der 40-Jährige in die Fußstapfen prominenter Vorgänger wie Hans Oertwig (damals noch Spandauer BC) und Thomas „Icke“ Häßler, der kurz vor dem Saisonstart überraschend zurückgetreten war. Rossa soll zusammen mit Daniel Friedrich (Interimstrainer mit Constantino Lombardo) das neue Trainerduo bilden.

Rossa bringt reichlich Erfahrung aus dem Berliner Amateurfußball mit. Seine bisherigen Stationen – zumeist unterklassige Teams oder Jugendmannschaften – waren unter anderem SC Siemensstadt, Brandenburg 03, CSV Olympia, SSC Teutonia, Blau-Weiß Spandau, SC Gatow, Club Italia und SW Spandau. In der vergangenen Saison gelang ihm mit dem SFC Veritas der Aufstieg in die Bezirksliga. Trotz dieses Erfolgs trennten sich Verein und Trainer nach nur fünf Spieltagen überraschend voneinander.

Nun soll Rossa den Traditionsklub vom Ziegelhof aus der Krise führen und den drohenden Absturz in die Kreisliga verhindern. Nach turbulenten Wochen und sportlichem Niedergang hoffen Fans und Verantwortliche gleichermaßen, dass der neue Cheftrainer die sportliche Wende einleiten kann.

