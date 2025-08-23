Spandau-06-Beben: Weltmeister Icke Häßler tritt zurück

News vom Spandauer Ziegelhof. Thomas "Icke" Häßler ist mit seinem Staff Christoph Höche und Betreuer Christian Schmidt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag bei Spandau 06 zurück getreten. Das gibt Präsident Constantino Lombardo gegenüber FuPa Berlin in einem Telefonat bekannt. Und noch andere News

Während der Versammlung tritt Trainer Thomas Icke Häßler und sein Staff Christoph Höche und Betreuer Christian Schmidt zurück. Auch der zweite Vorsitzende Carsten Paule Neik hört auf. Das Spiel am Mittwoch will interimsmäßig Lombardo als Trainer übernehmen.

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim FC Spandau 06 Spandau 06 19:00 PUSH

In der Vorbereitung verlassen etliche Spieler Spandau 06. Im Vorstand kriselt es intern wochenlang. Wie es weiter gehen wird am Ziegelhof ist völlig offen. Der Kader ist sehr ausgedünnt. Mit Spielern der Zweiten wird aufgefüllt werden müssen. Oder neue Transfers? Es bleibt spannend.

