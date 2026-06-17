 2026-06-16T13:08:32.282Z

Ligabericht

Spalierstehen in Jork - Der letzte Spieltag in der 2. Kreisklasse

Der 22. Spieltag im Überblick - Mit Stimmen von den Spielen

von FuPa Stade · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Marcel Eichholz

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2. Kreisklasse Stade
Stade III
Himmelpf. II
Cranz/Estebr II
Mulsum/Kut. II

Am letzten Spieltag der 2. Kreisklasse Stade kam es noch einmal zu einigen besonderen Szenen. In Jork wurden zwei langjährige Spieler verabschiedet, der FC Mulsum/Kutenholz II musste die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen und der VfL Fredenbeck trat zu seinem letzten Saisonspiel nicht an.

Die Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf waren bereits vor dem Saisonabschluss gefallen. Der Deinster SV II und der VfL Fredenbeck stehen als Aufsteiger fest und spielen in der kommenden Saison eine Liga höher. Der TSV Eintracht Immenbeck III und der SSV Hagen II müssen dagegen den Gang in die 3. Kreisklasse antreten.

Auch die Torjägerkanone ist vergeben. Yagiz Sinan vom VfL Fredenbeck sicherte sich mit 34 Treffern den ersten Platz in der Torjägerliste. Dahinter folgen Nino Johansen vom Deinster SV II mit 24 Toren sowie Len Schwampe vom FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II, der die Saison mit 19 Treffern abschloss.

Die Spiele im Überblick:

Sa., 13.06.2026, 13:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen II
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV II
0
5
Abpfiff

Informationen von Michael Stüve, Trainer des Deinster SV II :
Wir hatten uns vorgenommen auch im letzten Spiel nochmal alles zu geben und die Rückrunde ohne Niederlage zu beenden. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Alle Tore waren gut herausgespielt. Lediglich die Chancenauswertung war verbesserungswürdig. Wir hatten das Spiel zu jederzeit im Griff.

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel dann vor sich hin und wir konnten dann kurz vor Schluss nochmal zuschlagen. Mit dem Sieg im Derby ließ sich dann der Saisonabschluss gut feiern. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und diesen saustarken Zusammenhalt. Gleichzeitig bin ich aber auch gespannt auf das was uns nächste Saison erwartet und ob wir in der 1. Kreisklasse genauso gut performen können. Jetzt geht es für die meisten erstmal auf Mannschaftsfahrt und am 02.07. starten wir dann auch schon wieder.

Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr
TSV Eintracht Immenbeck
TSV Eintracht ImmenbeckE. Immenbeck III
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. II
2
1
Abpfiff

Informationen von Michael Stüve, Trainer des FC Mulsum/Kutenholz II:
Das Spiel heute war auf jeden Fall kein Spiel auf 2.-Kreisklassen-Niveau.
Fabian Zempel, der bei uns im Tor stand und eigentlich Feldspieler ist, hat stark gehalten. Das 2:1 fiel nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Da haben wir alle gepennt und der Ball wurde aus dem verwaisten Tor heraus, aus ungefähr 30 Metern, ins Tor geschossen.
Am Ende hat Immenbeck verdient gewonnen. Jetzt ist endlich Sommerpause, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr II
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf. III
8
2
Abpfiff

Informationen von Carl Pien, Trainer des ASC Cranz-Estebrügge II:
Letztendlich ging es für beide Mannschaften tabellarisch um nichts mehr. Trotzdem wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen, auch mit Blick auf das Pokalfinale in der kommenden Woche. Zudem standen Verabschiedungen an, die dem Nachmittag einen besonderen Rahmen gegeben haben.

Vor dem Anpfiff wurde zunächst Pierre Agoston verabschiedet. Der Innenknöchelbruch, den er sich zuletzt bei der dritten Mannschaft zugezogen hatte, beendet seine Zeit im Verein. Dafür hatten wir uns etwas Besonderes überlegt. Pierre stand noch einmal als Kapitän mit der Nummer 10 auf dem Spielbericht. Nach dem Anstoß wurde der Ball direkt ins Aus gespielt, ehe Spieler beider Mannschaften Spalier standen und Pierre unter Applaus auf Krücken den Platz verließ.

Sportlich erwischten wir zunächst keinen guten Start. Himmelpforten ging mit 1:0 in Führung und wir hatten Schwierigkeiten, richtig ins Spiel zu finden. Den Ausgleich erzielte dann Kevin Hahn, der damit sein erstes Tor erzielte, seit ich Trainer der zweiten Mannschaft bin. Das hatte er mir zuvor sogar angekündigt.

Der Treffer war gleichzeitig der Startschuss für eine deutlich bessere Leistung. Danach übernahmen wir zunehmend die Kontrolle und dominierten die Partie. Kevin Hahn schnürte noch einen Dreierpack und auch weitere Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Himmelpforten war personell etwas geschwächt und konnte unserem Druck über weite Strecken nicht mehr viel entgegensetzen. Das Ergebnis fiel auch in dieser Höhe verdient aus, wobei wir sogar noch weitere Tore hätten erzielen können.

Kurz vor dem Ende folgte dann der zweite emotionale Moment des Tages. In der 89. Minute wurde Torwart Marvin Petersen ausgewechselt, der ebenso wie Pierre seine Karriere beendet. Simon Elmers übernahm für die letzten Minuten den Platz im Tor. Auch Marvin wurde von beiden Mannschaften mit einem Spalier und Applaus verabschiedet. Nach dem Spiel erhielten beide Spieler jeweils ein unterschriebenes Trikot.

Auch meine eigene Verabschiedung fand an diesem Tag bereits statt, da für uns noch das Pokalfinale ansteht. Jetzt hoffen wir natürlich, die Saison mit einem Titel erfolgreich abzuschließen.

Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr
MTV Himmelpforten
MTV HimmelpfortenHimmelpf. II
FSV Bliedersdorf/Nottensdorf
FSV Bliedersdorf/NottensdorfFSV Bliedersdorf/Nottensdorf II
3
4
Abpfiff

Informationen von Thomas Borstelmann, Trainer des MTV Himmelpforten II:
Hinten waren wir etwas unglücklich und vorne haben wir unsere Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt, obwohl wir das Spiel insgesamt relativ gut im Griff hatten. Hinzu kam, dass mit Kapitän und Innenverteidiger Joey Koch ein wichtiger Spieler aufgrund einer Gelbsperre fehlte.
Die Niederlage spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf daher nicht ganz wider. Ein Lob geht an die gesamte Mannschaft.

Informationen von Oliver Ebeling, Trainer des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II:
In diesem Spiel ging es eigentlich um nichts mehr. Trotzdem merkte man schnell, dass beide Mannschaften die Saison mit einem Sieg beenden wollten.

Bereits in der 2. Minute schoss Henne mit dem rechten Außenriss ein Traumtor in den Knick. Nur drei Minuten später glich Fynn Damschen nach einer Hereingabe von Krüdener zum 1:1 aus. Danach ging es hin und her. In der 38. Minute ging Himmelpforten erneut in Führung.

Sören Richter verwandelte einen Abpraller direkt aus 20 Metern und Jannes Klintworth versenkte einen Elfmeter im Winkel. So ging es mit einer 3:2-Führung für uns in die Halbzeit. Alle drei Torschützen feierten dabei ihre Torpremiere in dieser Saison. Besonders freut es uns für Jannes, der ein absoluter Teamplayer und einfach ein geiler Typ ist.

Die zweite Halbzeit wurde etwas hitziger. Hier und da gab es auf beiden Seiten unnötige Fouls und auch ein bisschen Gepöbel. Im Großen und Ganzen blieb aber alles im Rahmen.

Am Ende haben wir die drei Punkte mitgenommen und sind durch die Niederlage von Kutenholz sogar noch auf Platz vier gesprungen. Nach der Vorsaison ist dieser vierte Platz natürlich mehr als zufriedenstellend. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft und auf das, was sie in dieser Saison geleistet hat.

Die weiteren Spiele des Spieltags:

Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade III
SG Lühe
SG LüheSG Lühe II
4
0
Abpfiff


Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr
VfL Fredenbeck
VfL FredenbeckFredenbeck
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old. III
0
5
§ Urteil


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