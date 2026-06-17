Spalierstehen in Jork - Der letzte Spieltag in der 2. Kreisklasse

Informationen von Michael Stüve, Trainer des Deinster SV II : Wir hatten uns vorgenommen auch im letzten Spiel nochmal alles zu geben und die Rückrunde ohne Niederlage zu beenden. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Alle Tore waren gut herausgespielt. Lediglich die Chancenauswertung war verbesserungswürdig. Wir hatten das Spiel zu jederzeit im Griff.

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel dann vor sich hin und wir konnten dann kurz vor Schluss nochmal zuschlagen. Mit dem Sieg im Derby ließ sich dann der Saisonabschluss gut feiern. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und diesen saustarken Zusammenhalt. Gleichzeitig bin ich aber auch gespannt auf das was uns nächste Saison erwartet und ob wir in der 1. Kreisklasse genauso gut performen können. Jetzt geht es für die meisten erstmal auf Mannschaftsfahrt und am 02.07. starten wir dann auch schon wieder.

Informationen von Michael Stüve, Trainer des FC Mulsum/Kutenholz II: Das Spiel heute war auf jeden Fall kein Spiel auf 2.-Kreisklassen-Niveau. Fabian Zempel, der bei uns im Tor stand und eigentlich Feldspieler ist, hat stark gehalten. Das 2:1 fiel nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Da haben wir alle gepennt und der Ball wurde aus dem verwaisten Tor heraus, aus ungefähr 30 Metern, ins Tor geschossen. Am Ende hat Immenbeck verdient gewonnen. Jetzt ist endlich Sommerpause, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Informationen von Carl Pien, Trainer des ASC Cranz-Estebrügge II:

Letztendlich ging es für beide Mannschaften tabellarisch um nichts mehr. Trotzdem wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen, auch mit Blick auf das Pokalfinale in der kommenden Woche. Zudem standen Verabschiedungen an, die dem Nachmittag einen besonderen Rahmen gegeben haben.

Vor dem Anpfiff wurde zunächst Pierre Agoston verabschiedet. Der Innenknöchelbruch, den er sich zuletzt bei der dritten Mannschaft zugezogen hatte, beendet seine Zeit im Verein. Dafür hatten wir uns etwas Besonderes überlegt. Pierre stand noch einmal als Kapitän mit der Nummer 10 auf dem Spielbericht. Nach dem Anstoß wurde der Ball direkt ins Aus gespielt, ehe Spieler beider Mannschaften Spalier standen und Pierre unter Applaus auf Krücken den Platz verließ.

Sportlich erwischten wir zunächst keinen guten Start. Himmelpforten ging mit 1:0 in Führung und wir hatten Schwierigkeiten, richtig ins Spiel zu finden. Den Ausgleich erzielte dann Kevin Hahn, der damit sein erstes Tor erzielte, seit ich Trainer der zweiten Mannschaft bin. Das hatte er mir zuvor sogar angekündigt.

Der Treffer war gleichzeitig der Startschuss für eine deutlich bessere Leistung. Danach übernahmen wir zunehmend die Kontrolle und dominierten die Partie. Kevin Hahn schnürte noch einen Dreierpack und auch weitere Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Himmelpforten war personell etwas geschwächt und konnte unserem Druck über weite Strecken nicht mehr viel entgegensetzen. Das Ergebnis fiel auch in dieser Höhe verdient aus, wobei wir sogar noch weitere Tore hätten erzielen können.

Kurz vor dem Ende folgte dann der zweite emotionale Moment des Tages. In der 89. Minute wurde Torwart Marvin Petersen ausgewechselt, der ebenso wie Pierre seine Karriere beendet. Simon Elmers übernahm für die letzten Minuten den Platz im Tor. Auch Marvin wurde von beiden Mannschaften mit einem Spalier und Applaus verabschiedet. Nach dem Spiel erhielten beide Spieler jeweils ein unterschriebenes Trikot.

Auch meine eigene Verabschiedung fand an diesem Tag bereits statt, da für uns noch das Pokalfinale ansteht. Jetzt hoffen wir natürlich, die Saison mit einem Titel erfolgreich abzuschließen.



