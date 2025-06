Spalier für Thomas Schwarzbauer: Bruck sucht neuen Trainer – Trainerabschiede in der A-Klasse 6

Sie hätten ihrem scheidenden Spielertrainer Rene Greithanner gerne noch einen letzten Sieg geschenkt. „Hat leider nicht geklappt, aber wir haben alles probiert“, so FCE-Abteilungsleiter und –Spieler Georgi Akopov. Was nicht an Artan Gashi gelegen habe. Denn der Stürmer des FC Ebersberg musste sein Können als Torwart beweisen.

Die TSV-Führung durch Julian Hack (22.), der in der 59. Minute nach einer verbalen Entgleisung gegenüber dem eigenen Mitspieler Rot sah, konnte er nicht verhindern. Ermal Veliu nutzte einen Strafstoß zum 1:1 (30.). Die Freude darüber währte beim Fix-Absteiger aus der Kreisstadt keine vier Minuten, dann lag Waldtruderings Reserve mit 2:1 vorne und baute die Führung auf 4:1 aus (49./64.).

„Nach der Vollkatastrophe der Hinrunde soll jetzt erst einmal Ruhe reinkommen. Denn die Stimmung ist trotz Abstieg erstaunlich gut“, so Akopov. „Und vor allen Dingen: Alle machen weiter. Wir greifen also nächste Saison wieder an.“ Dann aber in der B-Klasse.

Mehr als einmal hat er uns gerettet, oder hatte maßgeblichen Anteil daran.

Valentin Kammerloher über die Verdienste von Coach Thomas Schwarzbauer.

SV Bruck – FC Aschheim II⇥2:1

Der 22. und letzte Spieltag in der A-Klasse 6 (München) war ein besonderer für den SV Bruck. Weit vorher hatte man eine weitere Saison in der Liga gesichert. Der Heimsieg auf Antholinger Rasen war also ein positiver Abschluss – mit negativem Beigeschmack. Denn es soll das letzte Spiel von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer im Brucker Dress gewesen sein. Nach knapp zehn Jahren beim SVB will der 42-Jährige seine aktive Karriere beenden.

Kurz vor dem Abpfiff verließ Schwarzbauer den Platz durch das Spalier der applaudierenden Teamkollegen. Auch wenn viele von ihnen vom Alter her seine Söhne sein könnten, wissen sie um die Verdienste Schwarzbauers. „Mehr als einmal hat er uns gerettet, oder hatte maßgeblichen Anteil daran. Mit ihm sind wir in die A-Klasse aufgestiegen und dank ihm spielen wir immer noch dort“, so Brucks Kapitän und Vorstandsmitglied Valentin Kammerloher.

Die Situation im kleinen Bruck sei nicht immer leicht für ihn als Spielertrainer gewesen, „aber er hat es immer sehr sehr gut gemacht“, sagte Kammerloher: „Jeder Einzelne hat sich unter ihm sportlich weiterentwickelt, er hat die Mannschaft geprägt.“

Brucks Abschiedsgeschenk war der finale Dreier der Saison, der von den Treffern durch Maximilian Beck (50.) und Rafail Thymnioulas (56.) eingeleitet wurde. Ein letztes Tor war Thomas Schwarzbauer allerdings nicht vergönnt. Aber immerhin stehen 14 davon in seiner Erfolgsbilanz der Saison 2024/25. Nur der Grafinger Felix Richter und der Moosacher Marc Koch trafen mit je 18 häufiger. Die Gäste aus Aschheim, für die es ebenfalls um nichts mehr ging, wollten da kein Spielverderber sein und begnügten sich mit dem 1:2-Anschlusstreffer (61.) und beklatschten ebenfalls den Abgang einer Fußball-Größe des Landkreises.

TSV Grafing II – SV Dornach II⇥2:0

Einen „Top-Saisonausklang“ sah Grafings scheidenden Trainer Peter Ühlein gegen die Dornacher Reserve. Grafing nahm das Spiel trotz fehlender Bedeutung und der Enttäuschung vom letzten Wochenende ernst und kam gut rein. Felix Richter sicherte sich mit dem 1:0 (21.) die Torjägertrophäe der Liga mit insgesamt 18 Saisontreffern, Vitus Greska erhöhte nach einem Vertikalpass auf 2:0 (31.). Im zweiten Durchgang vereitelte Grafings Schlussmann Konstantin Lanzl mehrfach den Anschlusstreffer, Grafing II brachte den Sieg sicher über die Zeit.

FC Anzing-Parsdorf II – TSV Moosach⇥5:2