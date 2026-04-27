Spalier für den Meister: Jetzendorf unterliegt Schwabmünchen

Knapp mit 0:1 mussten sich Ben Geuenich und seine Teamkollegen vom TSV Jetzendorf bei Meister Schwabmünchen geschlagen geben. – Foto: Habschied

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf haben dem TSV Schwabmünchen auf ihre Weise Respekt gezollt, sie unterlagen nur knapp.

Beide Mannschaften hatten in der Woche zuvor Grund zum Feiern gehabt: Schwabmünchen den vorzeitigen Titelgewinn, Jetzendorf den gesicherten Klassenerhalt. Druck hatte keiner. „Die Niederlage können wir verschmerzen“, sagte Trainer Pöllner nach der Partie. „Was weh tut, ist die Verletzung von Bryan Beyreuther.“ Der Defensivmann verletzte sich in der Schlussphase am Sprunggelenk, ein längerer Ausfall droht.

Als der frisch gebackene Meister TSV Schwabmünchen einlief, standen die Gäste Spalier. Eine Geste des Respekts, die auch den Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf Anerkennung brachte. Belohnt wurde sie allerdings nicht. Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner musste sich gestern Abend 0:1 geschlagen geben.

Die Partie begann für die Gäste alles andere als optimal. In einer wilden Anfangsphase mit Fehlern auf beiden Seiten hatte Schwabmünchen die klareren Möglichkeiten. Bereits nach wenigen Minuten musste Jetzendorfs Torhüter Jeremy Manhard gegen Matteo Di Maggio eingreifen. Auf der anderen Seite spielte Jetzendorf eine aussichtsreiche Situation zu überhastet aus.

Die Gastgeber blieben das aktivere Team und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor auf. Manhard hielt ⇥seine

Manhard hält seine Mannschaft im Spiel

Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel – bis zur 34. Minute. Nach einer Ecke traf Richard Gumpinger zur Führung für den Meister. „Das war ärgerlich“, sagte Pöllner. „Wenn du hier etwas mitnehmen willst, darfst du kein Standardtor kassieren.“

Bis zur Pause hätte Schwabmünchen nachlegen können, ließ aber mehrere Möglichkeiten ungenutzt. So blieb Jetzendorf im Spiel – auch nach dem Seitenwechsel. Der Meister drängte auf die Entscheidung, traf dabei aber unter anderem zweimal Aluminium.

In der Schlussphase warfen die Jetzendorfer noch einmal alles nach vorne. Stefan Stöckl und Frederic Rist kamen zu Chancen, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, die Niederlage ist trotzdem verdient“, resümierte Pöllner. Seine Gedanken waren da längst bei Beyreuther: „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist.“