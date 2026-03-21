SpaKi verliert auch beim Schlusslicht, Türkspor Dritter

Archiv – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Am Wochenende steht der 23. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Die Spandauer Kickers können weiter nicht gewinnen. Beim Schlusslicht, dem SSC Südwest, unterlag SpaKi am Freitagabend mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Enes Oguz Timur Schick in der 80. Minute. Damit setzt der Tabellenletzte seine Erfolgsserie fort, robbt sich weiter an die Nichtabstiegsplätze ran.

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Auch der Berliner SC reitet die Erfolgswelle weiter. Nach torloser erster Halbzeit brachte Lion Schumann die Gäste in Frohnau in Führung. Wenig später legte Brandon Ludwig nach. Frohnaus Anschlusstreffer kam zu spät. ---

Der 1. FC Wilmersdorf hat erneut gepatzt und dürfte sich damit endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Beim TSV Rudow geriet der nun Tabellenvierte früh in Rückstand, Rudow legte nach einer halben Stunde nach. In Durchgang zwei schraubte Matteo Günther das Ergebnis weiter in die Höhe. Wilmersdorf geling nur noch Ergebniskosmetik. ---

Türkspor hat nach Rückstand gegen Polar Pinguin die Partie gedreht. Auf das 0:1 folgte die schnelle Antwort, ehe die Hausherren die Partie im zweiten Spielabschnitt auf ihre Seite zogen. Türkspor überholt Wilmersdorf und ist nun Dritter. ---

Empor ist eines dieser Teams, das zuletzt punkten konnte. Die Prenzlberger haben die letzten beiden Partien deutlich gewinnen und die Abstiegsränge verlassen können. Blau Weiß hat derweil nur eines der letzten fünf Spiele für sich entscheiden können und hängt im Mittelfeld fest. ---

Biesdorf hat unter der Woche das Wiederholungsspiel gegen den SCC gewonnen und damit wichtige Punkte gesammelt. Dennoch steht mit Rang 16 weiter ein Abstiegsplatz zu Buche. Mariendorf ist Zehnter, aber seit drei Spielen ohne Dreier. ---

Heute, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Füchse Berlin Füchse Berlin 14:00 PUSH

Die Füchse grüßen weiter von der Tabellenspitze und das mittlerweile auch schon mit sieben Punkten Vorsprung. Nun geht es zur formschwachen VSG Altglienicke II, die seit dem Aus von Trainer Björn Brunnemann auf Rang zwölf abgestürzt ist und die letzten vier Spiele allesamt klar verlor. ---

Hohen Neuendorf hat sich mit drei Siegen in Folge einen minimalen Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeitet, in der Vorwoche aber gegen Stern 1900 verloren. Der SCC ist Zweiter, verlor unter der Woche aber etwas überraschend gegen Biesdorf. ---

Morgen, 13:30 Uhr SC Staaken SC Staaken SFC Stern 1900 Stern 1900 13:30 live PUSH

Staaken ist das formstärkste Team der Liga, hat sich aus dem Tabellenkeller rausgearbeitet. Stern 1900 ist ebenfalls gut drauf, hat die letzten beiden Spiele gewonnen und ist Vierter.

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