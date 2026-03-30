SpaKi beendet Negativserie, Blau Weiß 90 gewinnt Nachbarschaftsduell

Archiv – Foto: Olaf Kapell

Der SSC Südwest meldet sich im Abstiegskampf endgültig zurück. In den vergangenen Wochen robbte sich der Aufsteiger peu a peu an die Konkurrenz heran. Am Freitagabend folgte ein Heimsieg gegen Hohen Neuendorf. Cernescu traf kurz vor dem Pausenpfiff zur verdienten Führung. In Halbzeit zwei hatten die Gäste schließlich mehr vom Spiel. Das Tor aber trafen erneut die Steglitzer. Gian-Luca Blume traf vom Elfmeterpunkt. Südwest gibt die rote Laterne damit vorerst an Polar Pinguin ab.

Für Altglienicke II läuft es weiterhin nicht. Trotz Regionalliga-Unterstützung durch Julien Friedrich und Nico Lübke verliert die VSG deutlich bei Rudow. Ahmad Haj Youssef brachte die Hausherren schon in der ersten Spielminute in Führung. Die hielt bis weit in die zweite Halbzeit, ehe Melih Hortum nachlegte. Mushakir Razeek und Merdan Baba sorgten für den klaren Endstand. ---

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat Empor die Erfolgswelle beim Tabellenführer nicht weiterreiten können. Dabei brachte Leopold Neumeier die Gäste in der Anfangsminute in Führung. Die Füchse glichen aber noch in Halbzeit eins durch Cengizhan Haney aus. Victor Sunday schoss die Reinickendorfer in Durchgang zwei zum Sieg. ---

Staaken lieferte bei Türkspor zunächst. Sebastian Gigold brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Kurz darauf legte Kapitän Ferris Freiwald nach. Nach Wiederanpfiff verkürzte Sefa Kahraman für die Hausherren, die drückten und das Spiel schließlich drehten. Emre Turan glich in der 69. Minute aus, ehe Süleyman Kapan wenig später zum 3:2 traf. Türkspor damit vorerst Zweiter. ---

Im richtungsweisenden Spiel zwischen Stern 1900 und dem Frohnauer SC hätten die Hausherren hätten die Hausherren nach wenigen Minuten in Führung gehen können, doch Frohnaus Keeper Sebastian Paul verhinderte den Rückstand. Danach hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, der Ball wollte jedoch auch auf der anderen Seite des Feldes nicht ins Tor. Im zweiten Durchgang sah Sterns Oliver Gantzberg in einer Szene zunächst gelb, dann gelb-rot. Danach kämpften die Steglitzer in Unterzahl, hatten einmal Glück, als der Schiedsrichter in der 82. Minute ein Tor der Gäste zurückpfiff. So blieb es schließlich beim torlosen Unentschieden. ---

Die Spandauer Kickers haben ihre Negativserie beendet. Nachdem das Team seit Anfang Dezember auf einen Dreier wartete, konnte das Heimspiel gegen Biesdorf mit 2:0 gewonnen werden. Beide Tore erzielte Jack Krumnow und avancierte so zum Matchwinner. Biesdorf bleibt damit 16. ---

Der SC Charlottenburg ist zurück auf Rang zwei. Im Heimspiel gegen den Berliner SC gerieten die Hausherren in Durchgang eins zwei Mal in Rückstand, glichen jeweils aus. In der 85. Minute drehte Necmi Ulucay die Partie schließlich. ---

Der Negativtrend bei Wilmersdorf hält an. Auch im Heimspiel gegen Mariendorf war nichts zu holen. Vincent Bühler traf in der 30. und 37. Minute für die Gäste, die in Halbzeit zwei durch Leon Strana gar nochmals erhöhten. Direkt im Anschluss schlug Marvin Kupfer zurück, doch für mehr als Ergebniskosmetik reicht es nicht mehr. Mariendorf geht an Wilmersdorf vorbei und ist nun Vierter. ---

Für Polar Pinguin wird die Luft dünner. Zwar hat die Konkurrenz ebenfalls nicht punkten können, doch der Tabellenletzte steht unter Zugzwang. Nach torloser erster Halbzeit entschieden Fynn Rocktäschl, Lionel Salla und Nils Köhne das Nachbarschaftsduell in den zweiten 45 Minuten für Blau Weiß 90. ---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login