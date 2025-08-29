Spahnharrenstätte feiert Last-Minute-Sieg

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

1.353 Menschen haben es gesehen, zumindest im Netz. Ob alle nüchtern, ist unklar. Sicher ist nur: Der Liveticker-Mann Lukas Jansen hat wieder geliefert. Zwischen Freistoß-Flops, Berserker-Grätschen und hitzigem Diskutieren mit dem Schiri malte er ein kleines Fußball-Epos in die Kommentarzeilen.

Spahnharrenstätte begann, wie man es an einem Donnerstag in Spahnharrenstätte eben tut: lange Bälle, die im Nichts verendeten. Hilkenbrook verteidigte, wartete, und plötzlich stand da Simon Hoppe (17.) und stocherte den Ball über die Linie - 0:1, der erste Treffer, der in den Geschichtsbüchern unter „Abstauber“ archiviert wird.

Das war’s im Wesentlichen auch schon. Ein Schuss an die Latte (Bley, 40.) sorgte kurz für erhöhte Herzfrequenzen, ansonsten schlich sich die Halbzeit eher auf Zehenspitzen zum Pausenpfiff.

Die zweite Halbzeit: Von Hundeschnauzen und dummen Fouls

Nach dem Tee wurde es nicht besser, nur hitziger. Gelb hier, Gelb-Rot da - Hilkenbrook trat, als gäbe es einen Preis für die rustikalste Grätsche.

Dann kam Tobias Bowe. Bis dahin kaum sichtbar, dann aber eiskalt wie ’ne Hundeschnauze (82.). Ausgleich. Fußball kann so einfach sein.

Und weil jedes Drama einen Helden braucht, wechselte sich Florian Eilers kurzerhand selbst ein. Der Spielertrainer schob die Ego-Karte, zirkelte einen Zauberpass hinter die Kette zum 1:1 und holte dann auch noch den Elfmeter in der 90. raus. Jan Wilmes trat an, verwandelte, und der Platz bebte wie ein Dorfzelt beim Schützenfest.

Fazit

Spahnharrenstätte siegt 2:1, weil Eilers nicht nur Coach, sondern auch Regisseur, Vorbereiter und Einpeitscher ist. Hilkenbrook verschenkt den Punkt mit einem „wahnsinnig dummen Zweikampf“ (O-Ton Lukas), der in die Annalen eingehen wird.

Und der wahre Gewinner? Natürlich Lukas Jansen. Ohne ihn hätten wir keine Latte, keine Hundeschnauze und keine Berserker-Grätschen.