Spagat zwischen Theorie und Praxis Fünf Niederlagen in Folge für die SpVgg Geratal - vier Pleiten für den Aufsteiger der SG Struth/Diedorf/Faulungen in fünf Auswärtsspielen. Zwei Negativserien stehen auf dem Prüfstand im Direktduell.

"Sind in einem Lernprozess"

Angesprochen auf die vielen Gegentore und vier Niederlagen in fünf Auswärtspartien hat Benedikt Seipel vom Aufsteiger der SG Struth/Diedorf/Faulungen gleiche mehrere Faktoren als Gründe ausgemacht. „Bis auf das Spiel in Weida hätten wir in den anderen Auswärtspartien Punkten können oder müssen. Uns fehlt ein stückweit Konstanz aber auch Spiel- und Wettbewerbserfahrung. Ein Unterschied ist es zudem, ob dass man statt einer halben Stunde mal eben zwei, drei Stunden zu einem Auswärtsspiel fährt. Weiterhin spielen 18 Spieler unseres Kaders zum ersten Mal überhaupt Thüringenliga. Aufgrund von Verletzungen und Ausfällen springen viele Spieler in die Presche, die selber wohl nicht damit gerechnet haben, dass sie so viele Thüringenliga-Spiele machen. Hinzu kommen viele U19-Spieler. Alle machen das richtig gut. Wir sind aber bei allen Sachen noch in einem Lernprozess“, so die Erklärung des Aufstiegstrainers zu der Diskrepanz zwischen Heim- (vier Siege, eine Niederlage) und Auswärtsspiele (ein Sieg, vier Niederlage).

"Kennen diese Situation aus dem Vorjahr"

Viel mit analysieren beschäftigten sich zuletzt auch die SpVgg Geratal mit dem jungen Trainerteam Robin Keiner und Hannes Wollenschläger. Nach solidem Saisonstart wurde die Mannschaft vom oberen Drittel mit fünf Pleiten in Folge auf den letzten Platz durchgereicht. Auffällig ist die hohe Anzahl an Gegentoren und die geringe Anzahl an geschossenen Toren in diesen Partien. Spielt hier der Ausfall von Max Zachert einen zentrale Rolle? Zur Beantwortung holt Robin Keiner etwas weiter aus: „Natürlich stellen uns die letzten Ergebnisse nicht zufrieden. Aber wir bleiben ruhig und arbeiten daran. Es gibt natürlich Gründe dafür, die keine Ausreden sein sollen. Aber der Ausfall von zehn Spielern, davon sechs Stammspieler sind einfach schwer zu kompensieren. Zusätzlich kamen private Dinge, die zu starken Leistungsschwankungen der übrig gebliebenen Spieler führten sowie eine schwache Trainingsbeteiligung in den letzten Wochen aus eben genannten Gründen. Diese Punkte zusammen mit dem Verlust von Selbstvertrauen, die solche Niederlagen mitbringen, haben uns eben dahin geführt. Wir kennen diese Situation ganz gut aus dem Vorjahr und haben bereits in der Rückrunde sowie den ersten Spielen diese Saison gezeigt, was wir leisten können. Genau da setzen wir wieder an. Nach jedem Tal kommt auch wieder ein Hoch. Aber das müssen wir uns hart erarbeiten und zwar unter der Woche alle gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Dann holen wir uns auch am Wochenende wieder die Erfolge.“