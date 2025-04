Spätstarter Beeck trifft auf Frühstarter Endenich

Richtig mies war der FC Wegberg-Beeck in die Saison gestartet: Aus den ersten vier Spielen holten die Kleeblätter nur einen Punkt. Richtig klasse war dagegen der FV Bonn-Endenich in die Saison gestaret: Aus den ersten vier Spielen holte das Team aus dem Bonner Norden zehn Punkte. Folge: Zu diesem Zeitpunkt lag der FV neun Punkte vor Beeck.

Während Beeck in der Tabelle fortan immer weiter nach oben kletterte, ging es für Endenich schnurstracks in die entgegengesetzte Richtung. Aus 15 Spielen holte der FV nur vier Punkte, blieb zuletzt zehn Spiele in Serie sieglos. Folge: Vor gut einer Woche trennte sich der Klub von Trainer Ali Meybodi. Dabei hatte man erst im November den Vertrag mit ihm – der auch da sportlich schon angespannten Situation zum Trotz – ligaunabhängig verlängert, wollte so ein Zeichen setzen. Weil sich der Erfolg aber auch im neuen Jahr einfach nicht einstellen wollte, zogen die Verantwortlichen nun die Reißleine.

Für beide bedeutete der fünfte Spieltag dann den Wendepunkt – für Beeck zum Guten, für Endenich zum Schlechten. Der FC schlug da den damaligen Tabellenführer Siegburger SV 2:0, und Endenich ging bei der U 23 Fortuna Kölns 1:7 unter. Was sich eine Woche später verfestigte: Da gewann Beeck in Endenich nach zäher erster Halbzeit (1:1) noch mit 6:2. Vor allem bei einem FC-Akteur platzte in diesem Spiel so richtig der Knoten: Nach auch persönlich sehr mäßigem Saisonstart erzielte Marc Kleefisch dort seine ersten Saisontore – dann auch gleich drei auf einmal. Seitdem läuft es bei „Klee“ wieder ganz ordentlich.

Bis zum Saisonende hat nun Endenichs Sportlicher Leiter Dennis Ochs an der Seitenlinie das Sagen. Der hatte den FV bereits von 2018 bis 2023 trainiert und in die Mittelrheinliga geführt. Vergangenen Sonntag feierte er einen Einstand nach Maß: Gegen Kölns U23 gab es einen 1:0-Sieg. Der war umso nötiger, weil auch die beiden weiteren Kellerkinder siegten: Vichttal schlug Porz in der Höhe sicherlich überraschend 6:2, und mit Schafhausens 1:0 gegen wiedererstarkte Bergisch Gladbacher hatten wohl nur die Wenigsten gerechnet. Porz war an diesem Spieltag so der große Verlierer im Abstiegskampf, hat auf das Schlusstrio nun nur noch drei Punkte Vorsprung.

Mit einem weiteren Sieg gegen Endenich würde Beeck zumindest bis Sonntag auf Platz zwei springen. „Genau das ist natürlich auch unser Ziel. Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen, wissen aber, dass das gegen Endenich keine leichte Aufgabe wird“, sagt Beecks Coach Mike Schmalenberg. Personell gibt es gegenüber dem Spiel in Siegburg, als der FC in der Schlussphase drauf und dran war, seinen zwischenzeitlichen 3:0-Vorsprung noch komplett zu verspielen, nur leichte Entwarnung: Kapitän Yannik Leersmacher und Kleefisch, die Schmalenberg in Siegburg angesichts der Spielentwicklung am Ende noch in die Schlacht warf, haben diese Woche wieder voll trainiert, und auch Vinzent Zingel ist wieder fit. Kai Bösing, der in Siegburg mit einem kleinen Muskelfaserriss frühzeitig raus musste, fehlt nun ebenso wie die verletzten Leo Mirgartz, Merlin Schlosser und Maurice Heinrichs. Ein mehr oder weniger großes Fragezeichen steht zudem hinter Paul Gelber. „Die Osterpause nach dem Endenich-Spiel kommt uns wegen der vielen verletzten oder angeschlagenen Spieler sehr gelegen“, sagt Schmalenberg.

Endenich kommt nicht nur mit neuem Mut nach Beeck, sondern auch mit einem neuen Spieler: In der Winterpause verpflichtete der FV Stürmer Manuel Kabambi, der in der Regionalliga-Saison 2020/21 das Beecker Trikot getragen hatte und auch danach bei keinem Verein so recht heimisch wurde: In der Saison darauf versuchte er bei Regionalligist RW Oberhausen sein Glück, die Spielzeit danach beim SV Hohkeppel. Im Sommer 2023 wechselte Kabambi dann nach Siegburg. Dort blieb er immerhin mal anderthalb Jahre.