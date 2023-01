„Spätes Weihnachtsgeschenk“ – Außenseiter Schongau prescht auf Platz drei B-Junioren des TSV Schongau überraschen bei oberbayerischer Endrunde

Schongau – Bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft der U17 in der Sempt-Sporthalle in Erding lieferten die B-Junioren des TSV Schongau eine starke Leistung ab. Am Ende verpasste das Team des Trainergespanns Peter Papistock/Michelo Höfle nur ganz knapp den Finaleinzug und beendete den Tag als Dritter unter zehn Mannschaften.

Die Schongauer waren mit einem Bus samt Fans und Eltern nach Erding gereist. Zum Tross gehörte auch Günther Fastner, der zweite Abteilungsleiter der TSV-Fußballer. Er war nach dem Turnier höchst zufrieden und sprach allen Beteiligten ein Lob aus. Für Fastner, so heißt es in einer Mitteilung, sei das Abschneiden „ein spätes Weihnachtsgeschenk“ gewesen.