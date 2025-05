Spätes Unentschieden für die SG

Am drittletzten Spieltag reiste Mario Engelhardt mit seiner Mannschaft zur Zweitvertretung des FC Hersbruck. Nachdem man am Vormittag bei Mitspieler Tobias Luber Spalier anlässlich der Hochzeit stand, wollte man mit einem Sieg den Tag abrunden. Dafür fehlten aber einige Stammspieler, so unter anderem Shakir, Zagel und Quenzler.

Trotz guter Spielvorbereitung kamen die Gäste aus Weigendorf und Hartmannshof überhaupt nicht gut in die Partie. Wenngleich man bis knapp in die gegnerische Hälfte gut kombinierte, fehlte dann die Genauigkeit bzw. Bewegung. So lud man die Gastgeber immer wieder zu guten Kontermöglichkeiten ein. trotz bester daraus resultierender Chancen fiel jedoch kein Tor. Anders dann nach 30 Minuten. In Folge einer Ecke traf Cardoso aus kurzer Distanz zum überfälligen 1:0. Endlich kam dann die SG auch etwas besser in die Partie und verpasste zweimal den möglichen Ausgleich, als Ertel und Boslau ebenfalls nach Standards den Ball nicht über die Linie drücken konnten. So ging es mit der verdienten Hersbrucker Führung in die Kabinen.