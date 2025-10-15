Spätes Ulmer Tor raubt Kressbronn den ersehnten Sieg

Tom Meßmer traf in der 44. Minute zum 1:0 und ließ die Gastgeber von einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller träumen. Doch in einer hektischen Schlussphase kippte die Partie – Bastian Weidenbach sah in der 87. Minute die Rote Karte, und nur wenige Minuten später erzielte Ruben Beneke in der 90.+2 Minute den Ausgleich. Kressbronn bleibt damit mit nun fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die Ulmer holten zwar noch spät einen Punkt, warten aber nun schon seit drei Spielen auf einen Sieg und bleiben mit 17 Punkten auf Rang vier.