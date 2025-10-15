Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Fotofreunde Biberach, Fabian E
Spätes Ulmer Tor raubt Kressbronn den ersehnten Sieg
Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag
Im Nachholspiel hat der SV Kressbronn einen greifbar nahen Befreiungsschlag verpasst. Gegen die favorisierte SSG Ulm 99 führten die Gastgeber bis tief in die Nachspielzeit, ehe ein später Ausgleich die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg zerstörte.
Tom Meßmer traf in der 44. Minute zum 1:0 und ließ die Gastgeber von einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller träumen. Doch in einer hektischen Schlussphase kippte die Partie – Bastian Weidenbach sah in der 87. Minute die Rote Karte, und nur wenige Minuten später erzielte Ruben Beneke in der 90.+2 Minute den Ausgleich. Kressbronn bleibt damit mit nun fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die Ulmer holten zwar noch spät einen Punkt, warten aber nun schon seit drei Spielen auf einen Sieg und bleiben mit 17 Punkten auf Rang vier.