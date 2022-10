Spätes Tor zum Glück

In der Landesliga-Partie zwischen der SpVgg Landshut und dem ASV Cham wollte zunächst kein Team wirklich ins Risiko gehen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Cham die Initiative und hatte durch Stahl in der 17. Minute eine Großchance zur Führung. Dieser setzte den Ball aber nach Querpass im Sechzehner von Sülejmani über den Kasten. Insgesamt verlief die erste Halbzeit sehr chancenarm. Auch nach der Pause ein ähnliches Bild, wobei hier der ASV Cham mehr Zug zum Tor entwickelte. Aus zahlreichen Standards konnte man kein Kapital schlagen, da hier stets zu ungenau agiert wurde. Nach einer Stunde schien der Pfostenknaller von Simon aus 20 Metern der endgültige Weckruf für den ASV gewesen zu sein. Nur wenige Augenblicke später setzten die Gäste zum Konter an, den Betz abschließend im Strafraum freistehend vergab. In der 68. Minute der zweite Alu-Treffer des ASV. Wieder versuchte es Simon aus der Distanz, traf diesmal nur die Latte. Mit einem Traumtor in den Winkel ließ Ettl (71.) die Chamer doch noch jubeln, auch weil Chams Schlussmann Weber in der Nachspielzeit eine Großchance der Landshuter vereitelte. „Auf dem kleinen Platz, gegen einen sehr leidenschaftlich verteidigenden Gegner war es schwierig sich Torchancen herauszuspielen. Wir haben uns den Sieg im Laufe des Spiels mehr und mehr erarbeitet und somit schlussendlich verdient gewonnen“, so die Analyse von ASV-Trainer Schötz. Der ASV bleibt damit Zweiter in der Tabelle.