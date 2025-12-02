Spätes Tor sichert den Theesener Erfolg zum Rückrundenauftakt

In der ersten Halbzeit war es kein sportlicher Leckerbissen von beiden Mannschaften. Niermann: „Ein extrem chancenarmes Spiel auf beiden Seiten.“ Tore hatte an sich weder Nottuln noch Theesen verdient.

Niermann hatte am Sonntag die Verantwortung, da Coach Engin Acar wegen einer Erkrankung seine Mannschaft nicht nach Nottuln begleiten konnte.

Doch im Fußball kommt es ja zwischendurch doch anders. So auch Sonntag. Die Theesener bekamen einen Ball nicht klar aus dem eigenen Strafraum und so landete das Spielgerät bei Nottulns Kevin Stenzel, der aus extrem spitzem Winkel zur Führung traf (36.). Niermann: „Da machen wir dem Gegner ein Geschenk.“

Die Theesener hatten ihrerseits zwar hier und da ein paar Aktionen in der Offensive, doch letztlich fehlte immer der letzte Pass. Das sollte in der zweiten Halbzeit anders werden.

Niermann wechselte in der 57. Minute Kai-Niklas Janz ein und erklärte: „Wir wollten umstellen und dafür mussten wir einen Verteidiger opfern. Das hat letztlich auch gut funktioniert.“ Nach gut einer Stunde herrschte Gewühl im Nottulner Strafraum, Theesens Ibrahim Sori Kaba kam darin irgendwie zum Schuss, der von einem Nottulner ins eigene Tor abgefälscht wurde – 1:1 (61.).

Gute Aktion von Janz führt zum Siegtreffer

„Danach war es ein Spiel mit offenem Visier von beiden Seiten“, so Niermann. Die Theesener glaubten bis zum Ende an sich und daran, dass sie noch eine gute Tormöglichkeit bekommen sollten. Und genau so kam es: Der eingewechselte Kai-Niklas Janz kam an den Ball, sah, dass der Nottulner Keeper weit vor seinem Tor stand, lief auf ihn zu und schoss den Ball letztlich aus gut 30 Metern ein. Niermann: „Das hat Kai gut gemacht.“

Theesen: Laarmann – Darlath (57. Janz), Sori Kaba (64. Sander), Strathoff, Giorgio, Beckmann (90.+1 Siebert), Sielemann, Ajdar Moulla (85. Bakinde), Tödtmann (90.+4 Richter), Rieger, Bentria

