Spätes Tor, großer Jubel: Meiendorf macht Aufstieg perfekt

Denn parallel gewann auch der SC Wentorf beim Escheburger SV. Damit blieb das Fernduell bis in die Schlussphase hinein maximal angespannt. Meiendorf und Wentorf beenden die Saison jeweils mit 69 Punkten. Entscheidend war am Ende das Torverhältnis: Der MSV steht bei 101:29 Treffern, Wentorf bei 96:35. Genau dieser Vorsprung brachte Meiendorf nach oben.

Busacker trifft spät zur Erlösung

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war klar und brutal zugleich. Meiendorf hatte das bessere Torverhältnis, aber mit Atlantik den schwierigeren Gegner vor der Brust. Wentorf musste zeitgleich in Escheburg bestehen und durfte auf einen Ausrutscher des MSV hoffen. Weil es keine Aufstiegsrelegation gibt, war klar: Nur der Meister steigt auf, der Zweite bleibt trotz starker Saison in der Bezirksliga.

Entsprechend groß war der Druck am Meiendorfer Platz. Lange blieb das Spiel gegen Atlantik offen. Der MSV fand gegen den Tabellenfünften nicht früh die erhoffte Lösung, während die Nachricht vom Wentorfer Sieg die Spannung zusätzlich erhöhte. Erst vier Minuten vor dem Ende fiel die Erlösung: Busacker traf zum 1:0 und schoss Meiendorf damit zurück in die Landesliga.

Dass der Torschütze in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels sah, änderte nichts mehr am großen Bild. Sein Treffer war der Moment, auf den der gesamte Verein gewartet hatte.

Nach zwei bitteren zweiten Plätzen

Für Meiendorf ist dieser Aufstieg mehr als nur eine Tabellenentscheidung. Der Klub spielte zuletzt 2022/23 in der Landesliga und wurde danach zweimal Bezirksliga-Vizemeister. Zweimal reichte eine starke Saison nicht für die Rückkehr. Diesmal blieb der MSV bis zum letzten Spieltag standhaft - und belohnte sich in einem Finale, das kaum enger hätte sein können.

Die Zahlen zeigen, wie verdient dieser Titel ist. 21 Siege, sechs Unentschieden, nur drei Niederlagen, 101 erzielte Tore und lediglich 29 Gegentreffer stehen in der Bilanz. Meiendorf war offensiv überragend und defensiv stabil. Genau diese Kombination war nötig, weil Wentorf bis zum Schluss keinen Millimeter nachließ.

Wentorf bleibt trotz 69 Punkten Zweiter

Für den SC Wentorf ist der Ausgang bitter. 69 Punkte, 96 Tore und nur drei Niederlagen reichen in dieser Saison nicht zum Aufstieg. Der Klub hat sich seit Jahren kontinuierlich entwickelt und war so nah dran wie lange nicht. Am Ende fehlten nicht die Punkte, sondern die wenigen Tore im Vergleich zu Meiendorf.

Gerade deshalb verdient auch Wentorf Respekt für diese Saison. Der Druck im Fernduell war enorm, die Mannschaft erfüllte ihre Aufgabe beim Escheburger SV - und musste dennoch auf Platz zwei bleiben. Das zeigt, wie außergewöhnlich stark dieses Titelrennen war.

Meiendorf krönt eine starke Entwicklung

Der Meistertitel ist für den Meiendorfer SV der Lohn einer langen und manchmal schmerzhaften Entwicklung. Nach zwei verpassten Anläufen hat die Mannschaft nun den entscheidenden Schritt gemacht. Sie hat die 100-Tore-Marke geknackt, das beste Torverhältnis der Liga gestellt und im letzten Moment die Nerven behalten.

Am Ende bleibt das Bild dieses letzten Spieltags: ein spätes Tor, ein langer Blick auf den Parallelplatz, dann Gewissheit. Meiendorf ist zurück in der Landesliga. Busackers Treffer in der 86. Minute wird am Deepenhorn noch lange als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem aus einer starken Saison eine Meisterschaft wurde.