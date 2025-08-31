Spätes Tor für weiße Weste - Platten schlägt Ellscheid mit 2:1

Im Heimspiel gegen die SG Ellscheid II wollten wir die nächsten Punkte einfahren. Nach gutem Beginn gab man jedoch das Spiel aus der Hand. Doch am Ende wird der Bulle stark. Und das zählt!

Die erste Chance hatten die Gäste nach vier Minuten, doch Simon kratzte den Ball noch von der Linie und bewahrte Platten vor einem frühen Rückstand. Danach wurde Platten agiler. Güth hatte zwei gute Gelegenheiten nach Vorlage von Heckenthaler (8.) und per Freistoß (9.), beide gingen mehr oder weniger knapp vorbei. Die 14. Minute, Güth auf dem Weg zum Tor und wird vom herauslaufenden Torwart zu Fall gebracht. Gelbe Karte und Elfmeter für Platten. Störtz übernimmt, scheitert jedoch an Torwart Zimmer. Ellscheid biss sich nun ins Spiel und kam nach 24 Minuten gar zur Führung. Platten wird sich hier vor dem eigenen Tor nicht einig, Stolz nutzt die Situation und spitzelt den Ball zum 0:1 ins Tor. Die Antworten von Platten? Ein verdeckter Schuss von Semanyshyn (30.) und eine 1 gegen 1 Situation von Güth, der leider am Bein des Torwarts scheiterte (36.)