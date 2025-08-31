Spätes Tor für weiße Weste - Platten schlägt Ellscheid mit 2:1

Im Heimspiel gegen die SG Ellscheid II wollten wir die nächsten Punkte einfahren. Nach gutem Beginn gab man jedoch das Spiel aus der Hand. Doch am Ende wird der Bulle stark. Und das zählt!
Die erste Chance hatten die Gäste nach vier Minuten, doch Simon kratzte den Ball noch von der Linie und bewahrte Platten vor einem frühen Rückstand. Danach wurde Platten agiler. Güth hatte zwei gute Gelegenheiten nach Vorlage von Heckenthaler (8.) und per Freistoß (9.), beide gingen mehr oder weniger knapp vorbei. Die 14. Minute, Güth auf dem Weg zum Tor und wird vom herauslaufenden Torwart zu Fall gebracht. Gelbe Karte und Elfmeter für Platten. Störtz übernimmt, scheitert jedoch an Torwart Zimmer. Ellscheid biss sich nun ins Spiel und kam nach 24 Minuten gar zur Führung. Platten wird sich hier vor dem eigenen Tor nicht einig, Stolz nutzt die Situation und spitzelt den Ball zum 0:1 ins Tor. Die Antworten von Platten? Ein verdeckter Schuss von Semanyshyn (30.) und eine 1 gegen 1 Situation von Güth, der leider am Bein des Torwarts scheiterte (36.)
Nachdem wir uns in der Halbzeit ordentlich motiviert hatten begann die zweite Halbzeit auch mit einem Paukenschlag. Güth setzt sich an der Seitenlinie auf engem Raum gegen zwei Gegenspieler durch und schüttelt sie ab. Seinen Querpass verwandelt Johannes Störtz in der Mitte zum umjubelten Ausgleich. Und dann tickte die Uhr. Platten war zwar bemüht, tat sich gegen einen unangenehmen Gegner aber schwer. 71. Minute, Steinbach kommt hier unverhofft zum Abschluss, aber zu wenig Druck hinter dem Ball. 76. Minute, Freistoß Güth aus 30 Metern, an die Latte. 85. Minute, Shuklin per Kopf am langen Pfosten, vorbei. Vielleicht hilft ja was verrücktes, Güth zieht aus unmöglicher Position ab (88.), wieder Lattenkreuz. Am Ende halt etwas ganz einfaches: Kampf und Glaube bis zum Ende. 90. Minute, Gewühl im Strafraum, über Görgen kommt der Ball zu Joel Güth, kurze Distanz, einfach weggemacht.
So sicherte sich der TuS Platten am Ende doch die nächsten drei Punkte und kann am Freitag mit weißer Weste zum Derby nach Mülheim reisen.