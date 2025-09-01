Spätes Tor entscheidet - Blasheim siegt gegen Herringhausen-Eickum

Der BSC Blasheim gewann sein Heimspiel gegen die SG FA Herringhausen-Eickum mit 1:0.
Nach einem frühen Gegentor übernahmen die Gäste aus Herford zunehmend die Kontrolle, verteidigten stabil und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Diese blieben jedoch ungenutzt.
In der zweiten Hälfte verlagerte sich das Spiel weitgehend in die Hälfte von Blasheim. Trotz Überlegenheit gelang der Ausgleich nicht.
Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Kevin Rahmöller mit einem Distanzschuss für die Entscheidung.
Durch die Niederlage steht Herringhausen-Eickum mit 7 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz, Blasheim folgt mit 6 Punkten auf Rang 9.
Am 3. September 2025 trifft BSC Blasheim auf den TuS Tengern. SG FA Herringhausen-Eickum empfängt am 7. September 2025 den Aufsteiger SC Bünde.