Spätes Tor entscheidet - Blasheim siegt gegen Herringhausen-Eickum

Der BSC Blasheim gewann sein Heimspiel gegen die SG FA Herringhausen-Eickum mit 1:0.

Nach einem frühen Gegentor übernahmen die Gäste aus Herford zunehmend die Kontrolle, verteidigten stabil und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Diese blieben jedoch ungenutzt.

In der zweiten Hälfte verlagerte sich das Spiel weitgehend in die Hälfte von Blasheim. Trotz Überlegenheit gelang der Ausgleich nicht.