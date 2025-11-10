Spätes Tor bringt Schwefingen den Heimsieg

In einem kampfbetonten Spiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems setzte sich die SG Schwefingen/Union Meppen am Wochenende knapp, aber verdient mit 1:0 gegen den SV Hage durch. Trainer Johannes Meiners lobte nach dem Schlusspfiff vor allem den Einsatzwillen und die geschlossene Teamleistung seiner Mannschaft.
Mit viel Leidenschaft und Geduld hat sich die SG Schwefingen/Union Meppen am Samstag einen wichtigen 1:0-Erfolg gegen den SV Hage erkämpft. In einer umkämpften Partie der Frauen-Landesliga Weser-Ems entschied ein später Treffer der jungen Eliana Khachab die Begegnung zugunsten der Gastgeberinnen.
„Die erste Halbzeit lief sehr ausgeglichen, ohne große Chancen auf beiden Seiten“, berichtete Trainer Johannes Meiners nach dem Spiel. „Insgesamt war es ein sehr zweikampfbetontes und intensives Spiel.“ Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, klare Torchancen blieben Mangelware. Schwefingen zeigte sich defensiv kompakt, während Hage über Konter und Standards gefährlich werden wollte.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Tempo zu. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin super dagegengehalten“, so Meiners. „Trotzdem erspielte sich eine starke Hager Mannschaft einige Möglichkeiten, die entweder von unserer Abwehr oder auch von unserer gut aufgelegten Torfrau entschärft wurden.“ Schwefingens Defensive blieb stabil – insbesondere Torhüterin Viola Jansen überzeugte mit mehreren starken Paraden.
Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. „In der 81. Minute fliegt dann ein langer Ball unserer Torfrau über die gesamte Hager Mannschaft hinweg. Die B-Jugendliche Eliana Khachab erläuft sich den Ball und versenkt ihn eiskalt“, schilderte Meiners den spielentscheidenden Moment. Mit ihrem Treffer in der 82. Minute sorgte die Nachwuchsspielerin für großen Jubel auf Seiten der Gastgeberinnen.
„Auch dieses Mal war es wieder eine super, konzentrierte Leistung der Mannschaft. Vor allem der Wille war über 90 Minuten erkennbar“, lobte Meiners seine Spielerinnen nach dem Schlusspfiff.
Mit dem Sieg festigt die SG Schwefingen/Union Meppen ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld und bleibt in Schlagdistanz zu den Topteams der Liga. Der SV Hage dagegen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg – trotz engagierter Vorstellung und starker Phasen im Spiel.