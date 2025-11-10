Spätes Tor bringt Schwefingen den Heimsieg Die SG Schwefingen/Union Meppen siegt knapp mit 1:0 gegen den SV Hage – eine B-Jugendliche sorgt spät für die Entscheidung. Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems SV Hage SG Schwefingen Johannes Meiners

Mit viel Leidenschaft und Geduld hat sich die SG Schwefingen/Union Meppen am Samstag einen wichtigen 1:0-Erfolg gegen den SV Hage erkämpft. In einer umkämpften Partie der Frauen-Landesliga Weser-Ems entschied ein später Treffer der jungen Eliana Khachab die Begegnung zugunsten der Gastgeberinnen.



Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SG Schwefingen / Union Meppen SG Schwefingen SV Hage SV Hage 1 0 Abpfiff

„Die erste Halbzeit lief sehr ausgeglichen, ohne große Chancen auf beiden Seiten“, berichtete Trainer Johannes Meiners nach dem Spiel. „Insgesamt war es ein sehr zweikampfbetontes und intensives Spiel.“ Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, klare Torchancen blieben Mangelware. Schwefingen zeigte sich defensiv kompakt, während Hage über Konter und Standards gefährlich werden wollte. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Tempo zu. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin super dagegengehalten“, so Meiners. „Trotzdem erspielte sich eine starke Hager Mannschaft einige Möglichkeiten, die entweder von unserer Abwehr oder auch von unserer gut aufgelegten Torfrau entschärft wurden.“ Schwefingens Defensive blieb stabil – insbesondere Torhüterin Viola Jansen überzeugte mit mehreren starken Paraden.