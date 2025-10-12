Spätes Tor bringt Schöneseiffen drei Zähler ein - Quartett jetzt vorn

Eng gings zu am achten Spieltag der Kreisliga A. Zumindest in sechs der sieben Spiele, wo es am Ende Unentschieden hieß oder ein Treffer über Freud und Leid entschied. Das Tabellenbild wird im klarer und so ist es an der Spitze aktuell ein Vierkampf der siegreichen Teams aus Dahlem-Schmidtheim (5:2 in Nierfeld), Sötenich (2:1 in Schönau), Zülpich II (3:2 gegen Mechernich) und Weilerswist (3:2 in Vernich). Diese vier Mannschaften trennen gerade einmal fünf Punkte. Dahinter ist eine Lücke zum Tabellenmittelfeld, welches von Platz fünf bis runter zu Position elf reicht. Golbach (späte 0:1 Niederlage in Schöneseiffen) sowie Lommersum und die Sportfreunde DHO (2:2 im direkten Duell) stehen bei vier Punkten unterm Strich und haben alle fünf Punkte bis zum rettenden Ufer. Den Spieltag komplettiert das 1:1 zwischen Frauenberg und Flamersheim/Kirchheim.

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – TuS Mechernich 1897 3:2 TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Dave Dahlmann (62. Alexandros Stefanidis), Robin Ritz, Leon Seeberger (70. Torsten Heß), Jakob Raudszus (46. Sebastian Zaun), Sebastian Esser, Jakob Fischer, Nico Jensen, Lukas Bungart, Fabian Schmitz, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Cedric Noah Kratz (73. Leon Radschibajev), André Beaujean, Andreas Wiedenau (83. Luca Althausen), Tobias Hoß, Moritz Zinken (46. Oliver Kröll), Jonas Hohn, Marco Zenner (53. Michael Denneborg), Kevin Mießeler, Tom Lengersdorf (53. Nils Althausen), Jens Honnef - Trainer: Nicolas Hohn Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 65 Tore: 1:0 Robin Ritz (16.), 2:0 Jakob Fischer (52.), 2:1 André Beaujean (60.), 2:2 Michael Denneborg (80.), 3:2 Nico Jensen (85.) Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SSV Eintracht Lommersum 1920 2:2 Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha (46. Salah Kacem), Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling (91. Tobias Ratmann), Aziz Neziri, Wael Hassan, Maciej Wojnowski, Paul Alberty (55. Furkan Esenkar), Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (86. Adrian Hajdini), Pierre Mendy (80. Kadiata Mbaya Mudiangombe) - Trainer: René Urbach SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Philipp Henn (75. Tim Schumacher), Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz (91. Henrik Schilli), Simon Bell, Max Nitz (56. Robin Ron Schmitz), Marcel Ebel (78. Marcus Marian) - Trainer: Sebastian Reisenauer - Co-Trainer: Jürgen Braun Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Lukas Goetz (2.), 1:1 Youssef Khabbaz (8.), 1:2 Marcel Ebel (14.), 2:2 Sefer Hoxhaj (58.) Rot: Leon Wynen (90./SSV Eintracht Lommersum 1920/) SV Frauenberg – SG Flamersheim / Kirchheim 1:1 SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem (79. Justin Brams), Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Deniz Arigan, Denis Moruz, Marcel Kaiser, Tom Bauer (64. Julian Crombach), Jan Tornow, Sinan Hannes (89. Sebastian Kaiser), David Dams (73. Can Yasin Arigan) - Trainer: Kurt Krüger SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Jan Osten, Julian Seliger, Lukas Mager, Timo Jäntgen (87. Tom Heine), Paul Doppelfeld (75. Henning Doppelfeld), Kasimir Johannes Reutershan (73. Philipp Rogaczewski), Lukas Heiwolt (69. Oleh Ponochovnyi), Daniel Graichen, Leon Trichkovski (62. Yannik Ramm) - Trainer: Marco Markwald Schiedsrichter: Stefan Hensen - Zuschauer: 85 Tore: 0:1 Lukas Heiwolt (62.), 1:1 Marcel Kaiser (83.) TuS Vernich 1927 – SSV Weilerswist 1924 2:3 TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Paul Merkler, Stefan Wolter (72. Fiete Schwarz), Albin Kryeziu (85. Tom Stegink), Marten Pleger, Finn Pleger, Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (68. Maxim Zajcev), Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda, Dennis Besirovic (58. Firat Bagkan), Mike Nandzik, Daouda Coulibaly (76. Luis Kampermann) - Trainer: Frederik Ziburske Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 130 Tore: 1:0 Arber Kryeziu (30.), 2:0 Robin Maximilian Berk (38. Eigentor), 2:1 Mike Nandzik (41.), 2:2 Sven Stanienda (45.+1), 2:3 Kai Karamouzas (78.) SV Schöneseiffen 1950 – SSV Golbach 1928 1:0 SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen, Niklas Kirch, Paul Cordel (33. Max Jöbges), Martin Hupp (88. Felix Zimmer), Fabian Möhrer (78. Torben Hörnchen), Dominik Dreßen, Maurice Niedermeier, Felix Jenniches, Marcel Hupp (45. Pascal Meyer), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer - Co-Trainer: Alexander Klinkhammer SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann, Lukas Malsbenden, Marius Kremp, Kai Müller (22. Richard Stier), Maurice Gölden (60. Jean-Claude Kamano), Felix Malsbenden, Sebastian Mertz, Luca Adaldo (55. Jan Malsbenden), Raphael-Stefan Kremp, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 75 Tore: 1:0 Tobias Heinen (90.) Rot: Raphael-Stefan Kremp (45./SSV Golbach 1928/) TSV Schönau – SV Sötenich 1919 1:2 TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz (83. Patrick Spieß), Norbu Naktsang, Mateusz Hoppe (80. Pawel Hoppe), Lukas Stollenwerk (80. Lukas Wollenweber), Norman Loepke, Yannick Merget, David Nolte, Luis Breuer, Florian Metzen - Trainer: Gerrit Ueckert SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Simon Weishaupt, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Simon Züll, Dennis Jäckel (93. Pascal Feyerabend), Jens Knebel (91. Lukas Hanf), Paul Hrziwnak - Trainer: Markus Sabel Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Paul Hrziwnak (34.), 1:1 Mateusz Hoppe (54.), 1:2 Jens Knebel (79.) SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SG Dahlem-Schmidtheim 2:5 SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Philipp Kautz, Tim Wagner, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper, Julian Schlag (58. Marlon Vogt), Luca Bläser, Oleksandr Chornyi (77. Denis Gusalic), Mory Kaba, Nils Hahn, David Küpper (71. Marcel Maus) - Trainer: Dirk Scheer SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Leon Merget, Niklas Dümmer (71. Timo Wassong), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (66. Fabian Thur), Christopher Haep (82. André Klemp), Aleksandr Miller, Johann Jentges (58. Dominik Vilz), Silvio Ferjani (84. Joseph Jentges), Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes Schiedsrichter: Noah Schmuck (Blankenheim) - Zuschauer: 150 Tore: 1:0 Mory Kaba (24.), 1:1 Aleksandr Miller (27.), 1:2 Alexander Haep (54.), 1:3 Dominik Vilz (62.), 1:4 Dominik Vilz (64.), 1:5 Dominik Vilz (90.+1), 2:5 Marcel Maus (90.+4)

Sötenichs Jens Knebel ist der erste Spieler der es in die Zweistelligkeit schafft. Sein Siegtreffer in der 79. Minute beim TSV Schönau war bereits der zehnte Saisontreffer für den Mann mit der Rückennummer 16. Damit hat der 26-Jährige es bereits geschafft in der vierten Saison in Folge zweistellig einzunetzen.

1. Jens Knebel (SV Sötenich): 10

2. Tim Breuer (TSV Schönau): 9

3. Maurice Platz (TuS Vernich): 8

3. Yannick Schorn (SV Nierfeld): 8

3. Jens Honnef (TuS Mechernich): 8

6. Sven Pohl (SV Nierfeld): 7

6. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

8. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 6

8. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 6

10. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 5

10. Martin Schmitz (SV Sötenich): 5

10. Chris Schmauder (TSV Schönau): 5

10. Mory Kaba (SV Nierfeld): 5

Beinahe hätten wir gleich zwei Torhütern eine Weiße Weste überreichen können, doch da hatte Schöneseiffens Tobias Heinen wohl etwas gegen. In der 90. Minute traf er zum 1:0 Sieg und verhalf seinem Keeper Bastian Gerhards zum Spieltagssieg. Bastian Gerhards durfte sich neben dem knappen 1:0 Erfolg über Golbach auch über die erste Partie in dieser Spielezeit zu Null freuen.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 5

2. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 1

4. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 1

4. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 1

4. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.