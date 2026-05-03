Spätes Tiedemann-Tor entscheidet – PSV schlägt Aufsteiger KTS mit 3:2 von Olaf Wegerich · Heute, 22:23 Uhr · 0 Leser

Jesper Tiedemann (PSV Neumünster) gegen Malte Pietsch (li) und Finn Luca Rerop (Kaltenkirchener TS). – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV Neumünster ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach fünf sieglosen Spielen konnten die Neumünsteraner in einem flotten Oberligaspiel bei sommerlichen Temperaturen die Kaltenkirchener TS etwas glücklich durch ein spätes Tor des Doppeltorschützen Jesper Tiedemann (4./90+3) mit 3:2 (1:1) niederringen. Der mutige Aufsteiger beendet zwar seine Torflaute, bleibt aber seit nunmehr sieben Spielen ohne Dreier. Der PSV hält durch den Sieg den 8. Platz, während die Segeberger trotz ihrer anhaltenden Durststrecke weiterhin den 10. Platz verteidigen können.

Möller als Kapitän Große Geste beim PSV vor dem Spiel: Der etatmäßige Spielführer Timo Barendt verzichtete auf die Kapitänsbinde und übergab sie an Tim Möller, der nach vier tollen Jahren beim PSV aus beruflichen Gründen nach Hamburg zum USC Paloma wechseln wird.

Tiedemann trifft zum Führungstreffer

In einem guten Oberligaspiel erwischten die Gastgeber den perfekten Start und konnten bereits in der Anfangsphase vorlegen. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite bediente Til Küffner den einlaufenden Jesper Tiedemann (4.), der zum Führungstreffer vollendete. Malte Pietsch mit der schnellen Antwort Doch die Gäste waren wild entschlossen, ihre Ergebniskrise zu beenden, und kamen bereits fünf Minuten später im Anschluss an einen Einwurf – als der PSV zu zögerlich agierte – durch einen sehenswerten Treffer von Malte Pietsch (9.), der aus halbrechter Position Richtung Strafraum zog und dann aus gut 15 Metern halbhoch vollendete, zum schnellen Ausgleich.

Tim Jansa (PSV Neumünster) gegen Marc Jürgensen (Li) und Tom Steffen (Kaltenkirchener TS). – Foto: Olaf Wegerich

Wenig später scheiterte die KT-Sturmspitze Tom Steffen auf Höhe der Strafraumgrenze mit einem Flachschuss am aufmerksamen Tilman Körtzinger im PSV-Tor, und auf der Gegenseite hatte Jesper Tiedemann Pech mit einem Flachschuss aus halblinker Position, den Luca Adler aus dem langen Eck fischte. Nach zwanzig eher wackligen Anfangsminuten hatten die Gastgeber bis zum Halbzeitpfiff des kaum geforderten Unparteiischen Sven-Erik Asmussen dann deutlich mehr Spielanteile. Eine weitere gute Gelegenheit, den PSV noch vor der Pause erneut in Führung zu bringen, hatte Timo Barendt mit einer knapp über das Tor gesetzten Direktabnahme nach Vorarbeit von Tim Jansa. Freistoß von Küffner bringt die erneute Führung Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber zunächst spielbestimmend und konnten durch einen raffiniert getretenen Freistoß von Till Küffner aus halbrechter Position, den Jannik Jensen (60.) unglücklich in das eigene Tor verlängerte, erneut in Führung gehen. Spreitzer kann ausgleichen Mit ihrem ersten wirklich gefährlichen Torschuss in der zweiten Hälfte konnten die Gäste aus dem Kreis Segeberg durch Max Spreitzer (84.) in der Schlussphase überraschend zum 2:2 ausgleichen und blieben am Drücker.

PSV-Torhüter Tilman Körtzinger packt sicher zu. – Foto: Olaf Wegerich