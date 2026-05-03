Spätes Tiedemann-Tor entscheidet – PSV schlägt Aufsteiger KTS mit 3:2

Der PSV Neumünster ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach fünf sieglosen Spielen konnten die Neumünsteraner in einem flotten Oberligaspiel bei sommerlichen Temperaturen die Kaltenkirchener TS etwas glücklich durch ein spätes Tor des Doppeltorschützen Jesper Tiedemann (4./90+3) mit 3:2 (1:1) niederringen. Der mutige Aufsteiger beendet zwar seine Torflaute, bleibt aber seit nunmehr sieben Spielen ohne Dreier. Der PSV hält durch den Sieg den 8. Platz, während die Segeberger trotz ihrer anhaltenden Durststrecke weiterhin den 10. Platz verteidigen können.
Große Geste beim PSV vor dem Spiel: Der etatmäßige Spielführer Timo Barendt verzichtete auf die Kapitänsbinde und übergab sie an Tim Möller, der nach vier tollen Jahren beim PSV aus beruflichen Gründen nach Hamburg zum USC Paloma wechseln wird.
In einem guten Oberligaspiel erwischten die Gastgeber den perfekten Start und konnten bereits in der Anfangsphase vorlegen. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite bediente Til Küffner den einlaufenden Jesper Tiedemann (4.), der zum Führungstreffer vollendete.
Doch die Gäste waren wild entschlossen, ihre Ergebniskrise zu beenden, und kamen bereits fünf Minuten später im Anschluss an einen Einwurf – als der PSV zu zögerlich agierte – durch einen sehenswerten Treffer von Malte Pietsch (9.), der aus halbrechter Position Richtung Strafraum zog und dann aus gut 15 Metern halbhoch vollendete, zum schnellen Ausgleich.
Wenig später scheiterte die KT-Sturmspitze Tom Steffen auf Höhe der Strafraumgrenze mit einem Flachschuss am aufmerksamen Tilman Körtzinger im PSV-Tor, und auf der Gegenseite hatte Jesper Tiedemann Pech mit einem Flachschuss aus halblinker Position, den Luca Adler aus dem langen Eck fischte.
Nach zwanzig eher wackligen Anfangsminuten hatten die Gastgeber bis zum Halbzeitpfiff des kaum geforderten Unparteiischen Sven-Erik Asmussen dann deutlich mehr Spielanteile.
Eine weitere gute Gelegenheit, den PSV noch vor der Pause erneut in Führung zu bringen, hatte Timo Barendt mit einer knapp über das Tor gesetzten Direktabnahme nach Vorarbeit von Tim Jansa.
Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber zunächst spielbestimmend und konnten durch einen raffiniert getretenen Freistoß von Till Küffner aus halbrechter Position, den Jannik Jensen (60.) unglücklich in das eigene Tor verlängerte, erneut in Führung gehen.
Mit ihrem ersten wirklich gefährlichen Torschuss in der zweiten Hälfte konnten die Gäste aus dem Kreis Segeberg durch Max Spreitzer (84.) in der Schlussphase überraschend zum 2:2 ausgleichen und blieben am Drücker.
Eine weitere Großchance, die Auswärtstour sogar mit drei Punkten zu beenden, vergab der eingewechselte Jonas Jeschke wenig später – und das sollte sich bitter rächen.
Es lief bereits die Nachspielzeit, als Jesper Tiedemann (90+3) einen Angriff über die rechte Seite einleitete und auf den nach langer Verletzungspause wieder genesenen Marvin Ehlert ablegte, der mit dem Rücken zum Tor den Ball abtropfen ließ. Erneut war der Ex-Heider zur Stelle und vollendete mit einem Flachschuss aus gut 17 Metern zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer. Für den PSV-Doppeltorschützen war es bereits der 15. Saisontreffer. Damit hat Tiedemann bereits den 2. Platz in der Torjägerliste übernommen, teilt sich diesen aber mit drei weiteren Spielern.
Stimmen zum SpielMartin Genz (Trainer Kaltenkirchener TS)
PSV Neumünster: Körtzinger – Werner, Zinkondo, Mahmud, Eberhardt – Jansa (79. Marvin Ehlert), Küffner – Tiedemann, Barendt, Möller – Nohns (74. Bouzoumita)
Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voss.
Kaltenkirchener TS: Adler – Mügge, Jensen, Eising – Güvenir (90+4), Rerup – Zimmermann (62. Pluche), Jürgensen (68. Jeschke), Soder (77. Lennart Pietsch), Malte Pietsch – Steffen (56. Spreitzer)
Trainer: Martin Genz.
Schiedsrichter: Sven-Erik Asmussen (TSV Altenholz). Kam in einem sehr fairen Spiel ohne gelbe Karten aus.
Assistenten: Tobias Illner und Jan Pannenborg.
Zuschauer: 193 auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße in Neumünster.
Tore: 1:0 Jesper Tiedemann (4.), 1:1 Malte Pietsch (9.), 2:1 Eigentor Jannik Jensen (60.), 2:2 Max Spreitzer (84.), 3:2 Jesper Tiedemann (90.+3).