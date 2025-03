Spätes Siegtor: Wingst holt Big Points im Abstiegskampf

Nach einer halben Stunde legten die Hausherren durch einen von Julian Schinke verwandelten Strafstoß vor (30.). In einer umkämpften Begegnung bekam auch der TSV in Minute 58 aufgrund eines Handspiels einen Elfmeter zugesprochen. Darvin Sablowski netzt zum Ausgleich ein. In der Schlusssphase stand Schiedsrichter Mahmoud Hawa weiter im Blickpunkt. Zunächst sah Steffen Brandes infolge einer Notbremse die Rote Karte. Dann verwandelte Schinke den bereits dritten Strafstoß der Begegnung zum 2:1. In der Nachspielzeit sah Wehden-Akteur Marian Schlesinger ebenfalls glatt Rot. Somit beendeten di Gäste die Partie zu neunt und kassierten darüber hinaus eine schmerzhafte Niederlage.