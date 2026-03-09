Spätes Siegtor: Rot-Weiss Cuxhaven dreht Rückstand

– Foto: FuPa Lüneburg

Die Gäste traten durch ein gutes Umschaltspiel immer wieder gefährlich in Erscheinung. In der 21. Minute bekamen sie nach einem Foulspiel an Timon Vogelsänger einen Elfmeter zugesprochen, den Jeremy Lehmkuhl zum 0:1 verwertete. RWC - unter anderem mit den Neuzugängen Diogo Regufe, Alexandru Lica und Ali Hasani in der Startelf - suchte nach Lösungen, fand diese aber nur selten. Dennoch gelang Sergio Gonzalez Ramirez nach Vorlage von Luca Mittelstädt kurz vor der Pause der Ausgleich (42.). Im zweiten Durchgang besaß der FCG mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss schwächte er sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Tobias Rother selbst. Die Überzahl nutzten die Hausherren. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit traf Luca Mittelstädt zum 2:1-Siegtor.