Spätes Siegtor: Rot-Weiss Cuxhaven dreht Rückstand

Rot-Weiss Cuxhaven startete im Winter eine Transferoffensive. Im ersten Pflichtspiel tat es sich trotz mehrere Neuzugänge in der Startelf schwer gegen den FC Geestland, fuhr aber wichtige drei Punkte ein.
Die Gäste traten durch ein gutes Umschaltspiel immer wieder gefährlich in Erscheinung. In der 21. Minute bekamen sie nach einem Foulspiel an Timon Vogelsänger einen Elfmeter zugesprochen, den Jeremy Lehmkuhl zum 0:1 verwertete. RWC - unter anderem mit den Neuzugängen Diogo Regufe, Alexandru Lica und Ali Hasani in der Startelf - suchte nach Lösungen, fand diese aber nur selten. Dennoch gelang Sergio Gonzalez Ramirez nach Vorlage von Luca Mittelstädt kurz vor der Pause der Ausgleich (42.). Im zweiten Durchgang besaß der FCG mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss schwächte er sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Tobias Rother selbst. Die Überzahl nutzten die Hausherren. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit traf Luca Mittelstädt zum 2:1-Siegtor.
Rot-Weiss Cuxhaven festigte durch den Sieg den vierten Platz und steht tritt am Samstag zum unangenehmen Auswärtsspiel beim TuS Harsefeld II an. Für den auf einem Abstiegsplatz liegenden FC Geestland steht einen Tag später das Heimspiel gegen den MTV Bokel an.