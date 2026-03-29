Spätes Siegtor: FC Cuxhaven landet Arbeitssieg

Erneut erwies sich der TSV Stotel für den FC Cuxhaven als unbequemer Gegner. Doch am Ende setzte sich der Favorit in einer umkämpften Begegnung knapp durch und kehrte an die Tabellenspitze zurück.
Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts. Sie standen defensiv stabil, sodass sich nur wenige Torszenen ergaben. Für die Hausherren verpasste Vinicius Santos de Oliveira im ersten Durchgang gleich zweimal freistehend vor Keeper Yannick Becker. Auf der Gegenseite setzte Tom Beckhusen die Kugel in die Arme von Tjark Mertha. Nach dem Seitenwechsel überwand Beckhusen nach einer weiteren gelungenen Umschaltaktion den Cuxhavener Schlussmann. Der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung allerdings aberkannt. Für den FCC scheiterte der eingewechselte Junes Szybora am gut reagierenden Becker. In der 80. Minute bediente Szybora den in die Tiefe startenden Santos de Oliveira, dieser legte ab für Niklas Menke, der eiskalt per Flachschuss zum 1:0 vollendete. Der TSV gab sich allerdings noch nicht geschlagen und kam in der über zehn Minuten andauernden Nachspielzeit zu mehreren gefährlichen Situationen. Unter anderem flog eine Flanke von Jarno Schwiers an den Querbalken.
Am Ende fuhr der FC Cuxhaven einen hart arbeiten Erfolg ein und kehrte aufgrund des Sieverner Patzers auf Rang eins zurück. Der TSV hat allerdings noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Stotel verpasste trotz eines couragierten Auftritts einen Punktgewinn und bleibt fester Bestandteil des Abstiegskampfs, den vom siebten Platz an alle Mannschaften der Liga betrifft. Am Gründonnerstag geht es bereits weiter mit dem Derby gegen die SG Stinstedt.