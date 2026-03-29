Spätes Siegtor: FC Cuxhaven landet Arbeitssieg

– Foto: Thorben Bornhöft, FuPa L&

Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts. Sie standen defensiv stabil, sodass sich nur wenige Torszenen ergaben. Für die Hausherren verpasste Vinicius Santos de Oliveira im ersten Durchgang gleich zweimal freistehend vor Keeper Yannick Becker. Auf der Gegenseite setzte Tom Beckhusen die Kugel in die Arme von Tjark Mertha. Nach dem Seitenwechsel überwand Beckhusen nach einer weiteren gelungenen Umschaltaktion den Cuxhavener Schlussmann. Der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung allerdings aberkannt. Für den FCC scheiterte der eingewechselte Junes Szybora am gut reagierenden Becker. In der 80. Minute bediente Szybora den in die Tiefe startenden Santos de Oliveira, dieser legte ab für Niklas Menke, der eiskalt per Flachschuss zum 1:0 vollendete. Der TSV gab sich allerdings noch nicht geschlagen und kam in der über zehn Minuten andauernden Nachspielzeit zu mehreren gefährlichen Situationen. Unter anderem flog eine Flanke von Jarno Schwiers an den Querbalken.