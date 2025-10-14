Spätes Remis in wildem Kellerduell

Die zweite Mannschaft des SV Neufraunhofen hat sich im direkten Kellerduell mit dem TSV Tiefenbach spät einen Punkt gesichert. Trotz vieler Ausfälle verpassten die Grafen selbst die Vorentscheidung und holten nach dem Führungswechsel beim 3:3 (2:0) doch noch etwas Zählbares.

Aufgrund eines annullierten Flugs mussten der SVN II auf die drei Stammkräfte Jan-Luca Bade, Julian Landersdorfer und Torhüter Michael Schmid verzichten. Dennoch waren die Vilstaler von Beginn an aktiver. Simon Eglhuber brachte sein Team nach einer Kurz-Ecke per Kopf in Führung (17.). Wenig später legte Michael Huber nach einer tollen Kombination den zweiten Treffer nach (25.). Einzig der verschossene Elfmeter von Youngster Thomas Bruckmaier vor der Pause blieb ein Wermutstropfen (44.).