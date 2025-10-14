Spätes Remis in wildem Kellerduell

Die zweite Mannschaft des SV Neufraunhofen hat sich im direkten Kellerduell mit dem TSV Tiefenbach spät einen Punkt gesichert. Trotz vieler Ausfälle verpassten die Grafen selbst die Vorentscheidung und holten nach dem Führungswechsel beim 3:3 (2:0) doch noch etwas Zählbares.
Aufgrund eines annullierten Flugs mussten der SVN II auf die drei Stammkräfte Jan-Luca Bade, Julian Landersdorfer und Torhüter Michael Schmid verzichten. Dennoch waren die Vilstaler von Beginn an aktiver. Simon Eglhuber brachte sein Team nach einer Kurz-Ecke per Kopf in Führung (17.). Wenig später legte Michael Huber nach einer tollen Kombination den zweiten Treffer nach (25.). Einzig der verschossene Elfmeter von Youngster Thomas Bruckmaier vor der Pause blieb ein Wermutstropfen (44.).
Nach der Pause konnte die Elf von Jonas Huber das Tempo nicht aufrechterhalten. Patrick Hirschmüller erzielte den frühen Anschluss (50.), ehe Roberto Soffietti das Spiel innerhalb von zehn Minute per Doppelschlag drehte (64., 74.). Neufraunhofen II zeigte jedoch Moral und blieb durch eine geschlossene Abwehrarbeit im Spiel. Weil Tiefenbach ihrerseits die Vorentscheidung verpasste blieb es Simon Eglhuber überlassen, spät in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich zu erzielen (90.+4).
„Am Ende aufgrund der ersten Halbzeit ein verdientes Unentschieden. Auch wenn wir mit den vielen Unentschieden ein wenig auf der Stelle treten“, so der Sportliche Leiter Tobias Schratzenstaller, der aber das Positive herausstellt. „Wir können definitiv mithalten in der Liga. Jetzt heißt es im nächsten direkten Duell gegen Kronwinkel einen Dreier einzufahren.“