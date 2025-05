Spätes Remis in Eilenburg – BFC Dynamo gewinnt das Stadtduell

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 33. Spieltag der Regionalliga Nordost ist eröffnet – und gleich zu Beginn gab es zwei emotionale Partien mit weitreichenden Folgen. Der Chemnitzer FC rettete beim FC Eilenburg kurz vor Schluss einen Punkt und hält sich damit in der erweiterten Spitzengruppe. Im Berliner Duell setzte sich der BFC Dynamo mit 2:1 bei Hertha BSC II durch und hält Anschluss ans obere Mittelfeld.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Eilenburg gegen den favorisierten Chemnitzer FC einen Punkt geholt. Jonas Marx brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung Nach dem Seitenwechsel schlug der CFC zurück: Jong-min Seo glich in der 53. Minute aus. Doch Eilenburg blieb wach und ging nur neun Minuten später durch Noah Baumann erneut in Führung. In einer hektischen Schlussphase drängte Chemnitz auf den Ausgleich, der schließlich durch Fynn Seidel in der 88. Minute fiel.

Der BFC Dynamo hat sich im Berliner Stadtduell bei Hertha BSC II mit 2:1 durchgesetzt. Ben Meyer erzielte bereits in der 6. Minute die frühe Führung für die Gäste. Hertha II kam kurz vor der Pause durch Oliver Rölke zum Ausgleich (45.). Doch nach dem Seitenwechsel kam der BFC. Rufat Dadashov verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung – und diesmal ließen sich die Gäste den Vorsprung nicht mehr nehmen. ---

Ein brandenburgisches Duell: Babelsberg steht mit 34 Punkten auf Platz 13, Luckenwalde liegt mit 28 Zählern auf einem wahrscheinlich Abstiegsplatz. Beide Teams zeigten zuletzt defensive Schwächen – Babelsberg kassierte ein 1:4 gegen Jena, Luckenwalde verlor trotz später Aufholjagd mit 2:3 in Erfurt und vergab zwei Elfmeter. Das Hinspiel endete 2:2. Wer verliert, gerät im Saisonfinale gewaltig unter Druck.

Der FC Carl Zeiss Jena will nach dem klaren 4:1 in Babelsberg weiter Kurs auf Platz vier nehmen. Mit 55 Punkten liegt Jena nur zwei Zähler hinter dem FC Rot-Weiß Erfurt. Das Hinspiel gegen Meuselwitz war eine klare Sache: 3:0 hieß es damals für den FC Carl Zeiss. Meuselwitz hingegen feierte zuletzt einen starken 2:0-Erfolg gegen Zwickau und dürfte mit Selbstvertrauen anreisen.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg gegen den feststehenden Absteiger VFC Plauen – und 1. FC Lok Leipzig wäre praktisch Meister. Nach dem 1:1 in Chemnitz kann die Mannschaft nun einen riesigen Schritt machen. Im Hinspiel brauchte Lok einen späten Foulelfmeter von Farid Abderrahmane, um knapp mit 1:0 zu gewinnen. Plauen kassierte zuletzt ein 0:3 gegen Altglienicke – die Kräfte lassen nach. In Leipzig wird eine große Kulisse erwartet. ---

Altglienicke steht mit dem 3:0 in Plauen auf Rang acht und spielt eine solide Rückrunde. Gegner Erfurt gewann zuletzt knapp gegen Luckenwalde und darf bei zwei verbleibenden Spielen noch auf Rang drei schielen. Im Hinspiel gab es ein spätes 1:1, Maxime Langner traf kurz vor Schluss für die Thüringer. Die Partie verspricht erneut Spannung bis zum Schluss.

Für den FC Viktoria Berlin ist das Heimspiel gegen den starken Greifswalder FC eine richtungsweisende Partie im Abstiegskampf. Zuletzt setzte es eine herbe 1:5-Niederlage in Zehlendorf, auch das Hinspiel gegen Greifswald ging deutlich mit 1:4 verloren. Besonders Soufian Benyamina war damals mit zwei Treffern nicht zu stoppen. Greifswald kommt mit Rückenwind nach dem 4:2 gegen Eilenburg. Viktoria steht bei 30 Punkten – und darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten.

Der Hallesche FC bleibt Lok Leipzig dicht auf den Fersen und will bei einem Patzer des Tabellenführers da sein. Beim 2:1-Auswärtssieg beim BFC Dynamo überzeugte das Team. Das Hinspiel in Zehlendorf entschied Halle mit 2:1 für sich – Joe-Joe Richardson und Niclas Stierlin trafen früh. Zehlendorf wird nach dem 5:1-Erfolg über Viktoria mit Selbstbewusstsein anreisen. Doch in Halle hängt die Messlatte hoch – der HFC wird alles tun, um die Meisterentscheidung offen zu halten.

