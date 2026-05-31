Spätes Remis in Drais

Die TSG Drais (in den roten Trikots) und die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim (in Grün) haben sich ein intensives Duell geliefert. – Foto: Kristina Schäfer

DRAIS. Im ersten der drei möglichen Relegationsspiele um den Aufstieg in die A-Klasse Mainz-Bingen fielen die beiden Tore erst in der Schlussphase. Die TSG Drais – nach Ablauf der Saison Zweiter der B-Klasse Ost – ging etwa zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in Führung. Die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim - Zweitplatzierter der West-Staffel - egalisierte nur kurz darauf und empfängt die Draiser am Mittwoch (03.06.2026, 19:30 Uhr) zuhause.

„Wir können mit dem 1:1 durchaus leben, auch wenn es schade ist, dass wir die späte Führung nicht über die Zeit haben bringen können. Vor etwa 400 Zuschauern haben wir ein gutes Spiel gemacht, in dem wir besonders kämpferisch und läuferisch alles reingeworfen haben. Über die gesamte Spielzeit hatte der Gast mehr Ballbesitz, wobei die klaren Chancen auf unserer Seite gelegen haben, unter anderem ein Lattentreffer von Justus Becker Mitte der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte haben beide Mannschaften dem intensiven Spiel bei warmen Temperaturen Tribut zollen müssen. Auch wenn unser Stürmer Simon Schärf ohne Torerfolg geblieben ist, hat er ein gutes Spiel gemacht, jederzeit Gefahr ausgestrahlt und sehr viel für die Mannschaft gearbeitet. Die Gäste sind nur mit Ben Grünewald als Stammspieler aus der Verbandsliga angetreten und haben mit ihrer jungen Mannschaft eine tolle Partie für die Zuschauer geboten. Wir haben die Atmosphäre als Mannschaft sehr genossen und freuen uns schon auf ein herausragendes sowie spannendes Spiel in Waldalgesheim am Mittwoch”, lautete das Statement des TSG-Trainers Andreas Herget.

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannen, kommentierte: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben es aber verpasst, aus unserem eigenen Ballbesitz zwingende Torchancen herauszuspielen. Drais hat es gut gemacht und in der ersten Halbzeit immer wieder gefährliche Nadelstiche gesetzt. Das 0:0 zur Pause war für uns glücklich. In der zweiten Hälfte haben wir die Angriffsversuche besser verteidigt und sind selbst auch zielstrebiger gewesen. Eigentlich war es ein klassisches 0:0-Spiel. In der Schlussphase hat Drais einen individuellen Fehler von uns eiskalt bestraft, den wir mit einem Standardtor zum Glück noch egalisieren konnten. Wir freuen uns auf Mittwoch und wollen auf dem eigenen Platz den Traum vom Aufstieg wahr machen.”