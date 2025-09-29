Spätes Remis im Topspiel

MAINZ-BINGEN. Am letzten September-Wochenende waren in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost alle Teams – bis auf die zweite Mannschaft des TV 1817 Mainz sowie die Spvgg. Essenheim – gefordert. Das Duell der beiden Mannschaften wird am Mittwoch, den 15. Oktober, um 19:45 Uhr nachgeholt.
SG Undenheim/Schornsheim - SG Jugenheim/Partenheim 0:3 (0:1)
„Verdienter Sieg in Schornsheim. Wir sind von Anfang an gut im Spiel gewesen und haben in guten Abständen die Tore erzielt. Dadurch ist der Gegner nie richtig ins Spiel gekommen und wir konnten nach langer Zeit einen Zu-Null-Sieg feiern”, sagte der Jugenheimer Spielertrainer Manuel Helmlinger. Auch eine kurze Auszeit von 20 Minuten wegen des Ausfalls des Flutlichts nach etwa 50 Minuten brachte die Gäste nicht aus dem Konzept.
Tore: 0:1 Sebastiano Sabah Jasarov (30.), 0:2 Tilo Treptow (65., direkter Freistoß), 0:3 Yannick Goland (82.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für T. Treptow (70./SG Jugenheim/Partenheim), Rote Karte für Christoph Pabst (SG Jugenheim/Partenheim) wegen Handspiels außerhalb des Sechzehners (89.)
1.FC Nackenheim – TSV Mainz-Ebersheim 3:3 (1:2)
„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten alles im Griff und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir das Spiel jedoch komplett aus der Hand gegeben, haben zu viele Fehler gemacht und Nackenheim zurück ins Spiel gebracht. Ärgerlich, dass wir so den Faden verloren und den Vorsprung nicht ins Ziel gebracht haben. Mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit fühlt es sich aber natürlich wie ein gewonnener Punkt an”, berichtete TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler.
FC-Spielertrainer Norman Loos äußerte sich wie folgt: „Es war ein richtiges Top-Spiel. Ebersheim hat den besseren Start erwischt. Das 0:2 ist die Initialzündung für uns gewesen: Ab der 30. Minute sind wir viel besser ins Spiel gekommen, haben viel Druck gemacht und einen berechtigten Elfmeter bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut aus der Kabine herausgekommen, aber der Gegner ist immer mal wieder gefährlich gewesen. Noch vor dem 3:2 müssen wir einen Elfmeter bekommen. Der Gegner macht das 3:3 fast mit der letzten Aktion des Spiels. Danach können wir auch noch das 4:3 machen und vielleicht einen Elfer kriegen. Geiles Spiel, hat Bock gemacht und ich glaube, dass es zwei Mannschaften sind, die bis zum Ende sehr weit oben stehen werden.”
Tore: 0:1 David Lennart Matzon (11., nach erneuter Hereingabe von Niklas Kretschmer auf den zweiten Pfosten), 0:2 Henri Webel (28., nach Nackenheimer Ballverlust und schönem Steckpass von N. Kretschmer), 1:2 Norman Loos (38., FE, herausgeholt von Marius Hayn), 2:2, 3:2 Louis Meyer (78., sehenswerter Distanzschuss; 85., nach schnell ausgeführtem Freistoß), 3:3 D. L. Matzon (90.+5, Kopfball)
FSV Oppenheim II – SG Rhein-Selz II 6:0 (4:0)
FSV-Trainer Patrick Grimes teilte mit: „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir uns für das Derby vorgenommen haben. Wir sind von Anfang an griffig in den Zweikämpfen gewesen, haben so die Kontrolle übernommen und als Team guten Fußball gespielt.”
Tore: 1:0 Konstantin Knoop (11.), 2:0 Paul Schaad (27.), 3:0 Konstantin Knoop (33.), 4:0, 5:0 Joel Palmarola (44., 62.), 6:0 Nico Dittenberger (90.), Besondere Vorkommnisse: Lasse Raber (FSV Oppenheim II) verschießt Elfmeter (65.), Rote Karte für Matthias Möller (82./SG Rhein-Selz II)
TSG Drais – FSV Saulheim II 1:2 (0:1)
„Ein knappes Spiel, das über die 90 Minuten verdient an uns gegangen ist. In der ersten Hälfte hat es wenig klare Chancen gegeben, wobei wir Drais mit Ballverlusten immer wieder ins Spiel gebracht haben. Nach dem Elfmeter kurz vor der Halbzeit und dem 2:0 nach der Pause hätten wir das Spiel in den Griff bekommen müssen. Durch einen Abstimmungsfehler bei einem Standard ist jedoch der Anschluss gefallen, was zu einer spannenden Schlussphase geführt hat, in der wir aber gut verteidigt haben”, so das Statement des FSV-Trainers Denis Scharffe.
Tore: 0:1 Simon Schmitt (44., FE), 0:2 Tim Backenstoß (53.), 1:2 Tim Daniel (59.)
Spvgg. Selzen – FVgg. Mombach 5:2 (2:0)
Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer fasste zusammen: „Wir hatten für unsere Verhältnisse viel Ballbesitz und haben in den richtigen Momenten – den Mombacher Drangphasen - zugestochen. Das, was die Gegner der letzten vier Spieltage gegen uns gemacht haben, konnten wir jetzt umkehren. Wenn die Mombacher ihre Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, verlieren wir das Spiel. Aber auf Grund unserer zweiten Hälfte müssen wir das Spiel gewinnen, weil die Mombacher keine Körner mehr hatten.”
Tore: 1:0 Aurel Körper (36.), 2:0 Tim Steckmann (45.+2), 3:0 A. Körper (72.), 3:1 Manuel Hohmann (76.), 3:2 Frederic Woernle (80.), 4:2 Marcel Fritz (84., per Kopf), 5:2 A. Körper (90.+1), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Niklas Schmidt (86./FVgg. Mombach), Gelb-Rote Karte für Simon Dietz (90.+3/FVgg. Mombach)
FC Lörzweiler - FC Inter Mainz 1:3 (1:1)
„Es war ein kein gutes Spiel mit vielen Nickligkeiten. Bei jedem Versuch, es spielerisch aufzuziehen, ist es durch Körpereinsatz des Gegners unterbunden worden. Trotz aller fußballerischen Schwierigkeiten hat es vereinzelt schöne Kombinationen zu sehen gegeben. Wir hatten große Möglichkeiten, die aber überhastet abgeschlossen worden sind”, resümierte Inter-Trainerin Beate Kiss, die an der Gültigkeit des „Wembley-Tores” des FCL zweifelte.
Inter bestätigte damit den 8:1-Auswärtserfolg gegen die FVgg. Mombach vom vergangenen Dienstag.
Tore: 0:1 Luis Jonathan Gauzin Huerta (4.), 1:1 Stefan Zimmermann (20.), 1:2 L. J. Gauzin Huerta (67.), 1:3 Manuel Alejandro Echeverria King (83.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für FC Lörzweiler (69.)
UDP Mainz – VfB Bodenheim II 1:4 (0:3)
VfB-Trainer Marcel Baumgärtner gab folgendes Fazit ab: „In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft eine starke Leistung gezeigt und den Spielplan nahezu perfekt umgesetzt. Wir haben das Spiel dominiert und uns eine verdiente Führung erspielt. Die gute Vorstellung ist jedoch von einer schweren Schulterverletzung eines Spielers von uns, der mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden musste, überschattet worden. Er wird uns voraussichtlich längere Zeit fehlen – bereits der dritte längerfristige Ausfall innerhalb einer Woche. Nach der Pause hat daher vor allem die Spielkontrolle im Vordergrund gestanden und wir haben das Geschehen nur noch verwaltet. Dabei haben wir noch die ein oder andere hundertprozentige Torchance vergeben.”
Tore: 0:1 Niclas Schenk (16.), 1:1 Maximilian Melcher (32.), 0:3 N. Schenk (38.), 1:3 Omar Abo Nabbout (47.), 1:4 Simon Hartmann (59.)