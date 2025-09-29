Der 1. FC Nackenheim und der TSV Ebersheim lieferten sich ein spannendes Top-Spiel. – Foto: Timo Babic

Spätes Remis im Topspiel SG Jugenheim/Partenheim hält die Null +++ Kein Sieger im Duell zwischen 1. FC Nackenheim und TSV Ebersheim +++ Oppenheimer Zweite macht halbes Dutzend voll +++ Knapper Auswärtserfolg für Saulheimer Zweitvertretung +++ Spvgg. Selzen belohnt sich endlich +++ Inter Mainz gewinnt zweifach +++ Verletzung trübt Sieg des VfB Bodenheim II Verlinkte Inhalte B-Klasse MzBi Ost Nackenheim Saulheim II Oppenheim II TV 1817 Mainz II + 23 weitere

MAINZ-BINGEN. Am letzten September-Wochenende waren in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost alle Teams – bis auf die zweite Mannschaft des TV 1817 Mainz sowie die Spvgg. Essenheim – gefordert. Das Duell der beiden Mannschaften wird am Mittwoch, den 15. Oktober, um 19:45 Uhr nachgeholt.

SG Undenheim/Schornsheim - SG Jugenheim/Partenheim 0:3 (0:1) „Verdienter Sieg in Schornsheim. Wir sind von Anfang an gut im Spiel gewesen und haben in guten Abständen die Tore erzielt. Dadurch ist der Gegner nie richtig ins Spiel gekommen und wir konnten nach langer Zeit einen Zu-Null-Sieg feiern”, sagte der Jugenheimer Spielertrainer Manuel Helmlinger. Auch eine kurze Auszeit von 20 Minuten wegen des Ausfalls des Flutlichts nach etwa 50 Minuten brachte die Gäste nicht aus dem Konzept.

Tore: 0:1 Sebastiano Sabah Jasarov (30.), 0:2 Tilo Treptow (65., direkter Freistoß), 0:3 Yannick Goland (82.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für T. Treptow (70./SG Jugenheim/Partenheim), Rote Karte für Christoph Pabst (SG Jugenheim/Partenheim) wegen Handspiels außerhalb des Sechzehners (89.)

1.FC Nackenheim – TSV Mainz-Ebersheim 3:3 (1:2) „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten alles im Griff und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir das Spiel jedoch komplett aus der Hand gegeben, haben zu viele Fehler gemacht und Nackenheim zurück ins Spiel gebracht. Ärgerlich, dass wir so den Faden verloren und den Vorsprung nicht ins Ziel gebracht haben. Mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit fühlt es sich aber natürlich wie ein gewonnener Punkt an”, berichtete TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler. FC-Spielertrainer Norman Loos äußerte sich wie folgt: „Es war ein richtiges Top-Spiel. Ebersheim hat den besseren Start erwischt. Das 0:2 ist die Initialzündung für uns gewesen: Ab der 30. Minute sind wir viel besser ins Spiel gekommen, haben viel Druck gemacht und einen berechtigten Elfmeter bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut aus der Kabine herausgekommen, aber der Gegner ist immer mal wieder gefährlich gewesen. Noch vor dem 3:2 müssen wir einen Elfmeter bekommen. Der Gegner macht das 3:3 fast mit der letzten Aktion des Spiels. Danach können wir auch noch das 4:3 machen und vielleicht einen Elfer kriegen. Geiles Spiel, hat Bock gemacht und ich glaube, dass es zwei Mannschaften sind, die bis zum Ende sehr weit oben stehen werden.” Tore: 0:1 David Lennart Matzon (11., nach erneuter Hereingabe von Niklas Kretschmer auf den zweiten Pfosten), 0:2 Henri Webel (28., nach Nackenheimer Ballverlust und schönem Steckpass von N. Kretschmer), 1:2 Norman Loos (38., FE, herausgeholt von Marius Hayn), 2:2, 3:2 Louis Meyer (78., sehenswerter Distanzschuss; 85., nach schnell ausgeführtem Freistoß), 3:3 D. L. Matzon (90.+5, Kopfball) Gestern, 12:30 Uhr FSV Oppenheim Oppenheim II SG Rhein-Selz SG Rhein-Selz II 6 0 Abpfiff FSV Oppenheim II – SG Rhein-Selz II 6:0 (4:0) FSV-Trainer Patrick Grimes teilte mit: „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir uns für das Derby vorgenommen haben. Wir sind von Anfang an griffig in den Zweikämpfen gewesen, haben so die Kontrolle übernommen und als Team guten Fußball gespielt.” Tore: 1:0 Konstantin Knoop (11.), 2:0 Paul Schaad (27.), 3:0 Konstantin Knoop (33.), 4:0, 5:0 Joel Palmarola (44., 62.), 6:0 Nico Dittenberger (90.), Besondere Vorkommnisse: Lasse Raber (FSV Oppenheim II) verschießt Elfmeter (65.), Rote Karte für Matthias Möller (82./SG Rhein-Selz II)