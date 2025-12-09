Spätes Remis im Spitzenspiel

MAINZ-BINGEN. Am ersten Sonntag des Dezembers wurde formell der erste Spieltag ausgetragen, da die B-Klasse Mainz-Bingen Ost mit zwei Wochen Verspätung im Vergleich zu anderen Staffeln in die Runde gestartet war. Zudem wurde am vergangenen Donnerstag das Duell der Zweitvertretungen des VfB Bodenheim und der SG Rhein-Selz nachgeholt.

„Es war das erwartet unangenehme Spiel gegen eine Mannschaft, die deutlich stärker spielt, als es ihr Tabellenplatz vermuten lässt. Wir sind über die gesamte Partie hinweg das aktivere Team gewesen und hatten einen klaren Vorteil im Ballbesitz. Rhein-Selz ist jedoch stets durch gefährliche Kontersituationen präsent geblieben und ist dabei zu einigen guten Gelegenheiten gekommen. In der zweiten Hälfte konnten wir die Schlagzahl noch einmal spürbar erhöhen. Die Phase in Überzahl – nach der Zeitstrafe gegen den Gegner – haben wir sehr konsequent genutzt und innerhalb kurzer Zeit zwei Treffer erzielt. Das ist letztendlich der entscheidende Moment der Partie gewesen und hat das Spiel zugunsten unserer Mannschaft gelenkt”, teilte VfB-Trainer Marcel Baumgärtner mit.

Tore: 1:0 Calvin Faßnacht (62.), 2:0 Damir Bektasevic (71.), 3:0 Yannik Friedrichs (84.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Giovanni Mancuso (61./SG Rhein-Selz II) & Niclas Schenk (89./VfB Bodenheim II)

FSV Saulheim II – TV 1817 Mainz II 3:1 (3:0)

FSV-Trainer Denis Scharffe kommentierte: „Ein gelungener Jahresabschluss: Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, das Geschehen kontrolliert und uns dabei drei Tore erarbeitet. Nach der Pause haben wir jedoch etwas an Selbstverständnis in unseren Aktionen verloren und 1817 damit zurück ins Spiel gebracht. Mit dem Anschlusstreffer zum 3:1 hatte der Gegner seine beste Phase, die wir aber erfolgreich überstanden haben. So konnten wir am Ende einen zunächst spielerisch schönen, später kämpferisch verdienten Heimsieg einfahren.”

Tore: 1:0 Miro Yilmaz (10.), 2:0 Luca De Filippo (31.), 3:0 Moritz Czeremin (35.), 3:1 Ramadan Jasharovski (69.)

SG Rhein-Selz II – FSG Jugenheim/Partenheim 2:1 (1:1)

„Die ersten 20 Minuten sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und dementsprechend den gut aufspielenden Jugenheimern hinterhergelaufen. Danach haben wir immer mehr am Spiel teilgenommen und vor allem die zweiten Bälle immer öfter erobert. Auch nach dem nicht unverdienten Gegentor haben wir weiter ordentlich gespielt und uns mehr getraut. Der Unterschied zu den letzten Wochen war, dass wir uns endlich für den hohen Aufwand vorne belohnt haben und hinten leidenschaftlich verteidigt haben”, fasste Kai Berges, einer der Trainer des dreiköpfigen Trainerteams der Hausherren, zusammen.

Tore: 0:1 Nils Markow (28.), 1:1 Marc Ebling (38.), 2:1 Raphael Dörich (83.)

FSV Oppenheim II – TSV Mainz-Ebersheim 0:6 (0:2)

TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler berichtete: „Wir sind sehr dominant aufgetreten und konnten einen ungefährdeten Auswärtssieg einfahren. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die sich zahlreiche Chancen erspielt hat. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient und hätte bei besserer Chancenverwertung noch höher ausfallen können. Wir gehen mit breiter Brust in das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Drais.”

Tore: 0:1 Alexander Bargende (10.), 0:2 Henri Webel (41.), 0:3 Elias Matzon (48.), 0:4 Niklas Kretschmer (52.), 0:5, 0:6 Robert Beetz (75., 78.)

Spvgg. Selzen – SG Undenheim/Schornsheim 1:2 (1:0)

„Aufgrund des späten Siegtreffers vielleicht ein etwas glücklicher, aber dennoch verdienter Derbysieg in einem umkämpften Spiel”, fasste das SG-Trainerteam um Daniel Fischer und Kai Rausch kurz zusammen.

Tore: 1:0 Felix Jöst (45.+2), 1:1, 1:2 Julius Laux (54., FE; 85.), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für F. Jöst (66.) und Aurel Körper (90.+3/beide Spvgg. Selzen)

FC Lörzweiler - UDP Mainz 2:2 (2:0)

FC-Spielertrainer Stefan Zimmermann äußerte sich wie folgt: „Wir haben dem Gegner bewusst den Ball überlassen, mit dem Ziel, zunächst sicher zu stehen, was uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen und in einer 2:0-Pausenführung resultiert ist. Die zweite Hälfte ist deutlich wilder gewesen: Wir haben die Kontrolle verloren. Nach dem Platzverweis und der zwischenzeitlichen Zeitstrafe haben wir trotz doppelter Überzahl keine Ruhe ins Spiel bekommen und UDP ist gefährlich geblieben. Das 2:2 hat mich sehr an Maradona 1986 erinnert. Ein großer Dank gilt den beiden Spielern aus der AH sowie den zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft, die uns wieder unterstützt haben.”

Tore: 1:0 Daniel Zimmermann (8.), 2:0 Konstantin Kums (38.), 2:1 Fabio Caricato (65.), 2:2 Atif El Alami (68.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Stefan Zimmermann (27./FC Lörzweiler) & UDP Mainz (72.), Gelb-Rote Karte für Sadig Karimov (62./UDP Mainz)