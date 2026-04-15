Spätes Remis im Duell der Spitzenteams

Walschleben konnten den Treffer von Neuzugang Florian Cepa nicht verhindert, glich jedoch in der Nachspielzeit per Elfmeter aus. – Foto: Marcel Bube

In den vergangenen direkten Duellen hatte Walschleben jeweils deutlich die Oberhand behalten. Dieses Mal konnte Sondershausen zumindest einen Punkt sichern – auch wenn sich dieser nach dem späten Ausgleich eher wie ein verlorener Sieg anfühlen dürfte.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Walschleben deutlich und kam zunehmend besser in die Partie. Die Gäste agierten mutiger und konnten das Spiel offener gestalten, während Sondershausen nicht mehr die gleiche Dominanz wie noch in Hälfte eins auf den Platz brachte. Eine strittige Szene ereignete sich rund eine Viertelstunde vor Schluss, als ein möglicher Strafstoß für Walschleben zunächst zurückgenommen wurde.

Die Hausherren legten einen Blitzstart hin: Bereits in der 7. Minute brachte Florian Cepa die Eintracht früh in Führung. Sondershausen präsentierte sich vor allem im ersten Durchgang griffiger, zweikampfstärker und insgesamt wacher, verpasste es jedoch, den Vorsprung weiter auszubauen. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorn. Trainer Steffen Ehrich setzte in der 89. Minute mit einem Doppelwechsel auf frische Impulse. Als die Partie bereits entschieden schien, schlug Walschleben in der siebten Minute der Nachspielzeit zu: Kevin Köllner verwandelte einen Foulelfmeter zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich.

„Wir können mit dem Last-Minute-Punktgewinn gut leben. Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden. Sondershausen war vom Kopf und der Körperlichkeit deutlich besser und hat uns aber nur mit einem Tor im Spiel gehalten“, resümierte Walschlebens Trainer Steffen Ehrich. „In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich verbessert und am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Ein Punkt beim Ligaprimus ist für uns ein gutes Ergebnis.“

Auf Seiten der Gastgeber überwog nach dem späten Ausgleich zunächst die Enttäuschung. „Quasi in der letzten Minute der Nachspielzeit den Elfmeter zu kassieren, hat die Stimmung natürlich zunächst getrübt“, erklärte Co-Trainer Sebastian Treuse. „Aber ein paar Minuten später hat die Freude dann doch überwogen, weil wir einen Punkt mitgenommen und die Tabellenführung verteidigt haben.“ Gleichzeitig haderte er mit der Chancenverwertung: „Wir haben es verpasst, in der ersten Halbzeit ein bis zwei Tore mehr zu machen und den Sack zuzumachen.“ Treuse erkannte aber auch die Leistungssteigerung des Gegners an: „In der zweiten Halbzeit war Walschleben besser. Unterm Strich geht das 1:1 in Ordnung. Es war ein gutes spielerisches Spiel, in dem man gesehen hat, dass zwei Mannschaften zurecht oben in der Tabelle stehen.“

Für den Tabellenführer geht es mit einem Auswärtsspiel in Dingelstädt weiter, während Walschleben gegen Bad Tennstedt Heimrecht hat.