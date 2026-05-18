Spätes Remis gegen Neuler!

Zu Beginn des Spiels spielten beide Mannschaften eher abwartend mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. Die Gäste waren darauf bedacht, hinten gut zu stehen und ihre Chancen über Konter zu generieren. Die bis dahin beste Chance des Spiels durch Weisensees Pfostenschuss in der 13.Minute mündete auf der Gegenseite ins 0:1 für den TVN. Nach dem schnellen Abwurf von Torwart Schall sah man beim Konter nicht gut aus und Bauder musste außerhalb des Sechzehners in einen Zweikampf, aus dem heraus Greiner per gefühlvollem Heber das Tor machte. In der Folge war unsere Mannschaft dann eindeutig zu passiv und lief die meiste Zeit des Spiels verlorenen Bällen hinterher. Nach einem langen Diagonalball war es wieder Greiner, der sich gegen zwei Mann im Sechzehner durchsetzte und in der 28.Minute das 0:2 erzielte. Bis zur Halbzeitpause war man dann ein Stück weit von der Rolle und kassierte nach einem Eckball sogar noch das 0:3. Die Pause kam somit gerade recht und offensichtlich wirkte die Ansprache zur Halbzeit auch. Nach dem Seitenwechsel spielte die ersten 20 Minuten nur grün-weiß. Gleich mit der ersten Chance hätte Weisensee das Tor machen können, traf den Ball aber zentral vor dem Tor nicht. Besser machte er es einige Minuten später, als er nach Essig-Freistoß und Abpraller von Torwart Schall abstaubte. Nur drei Minuten später flankte Löffelad vors Neulerner Tor und Mittelbach lenkte beim Schussversuch den Ball weiter Richtung Tor, wo erneut Weisensee am schnellsten schaltete und seinen zweiten Treffer erzielte. Die restliche halbe Stunde hindurch glich das Spiel dann eher wieder der Anfangsphase. Unsere Mannschaft versuchte nach vorne zu spielen, aber die Abwehr der Gäste stand weitgehend sicher und ließ kaum größere Chancen zu. Nach einem langen Ball hatte Manuel Greiner sogar die Chance zum wohl entscheidenden 2:4, doch Bauder im Unterkochener Tor hielt überragend und lenkte den Ball auf die Querlatte. Bis zum Schluss hielt man den Druck hoch, um sich so die Chance zum Punktgewinn noch zu wahren. Und so kam es dann auch, dass Jakobschy im Sechzehner an den Ball kam und hier von den Beinen geholt wurde. Den völlig unstrittigen Elfer verwandelte Essig sicher zum 3:3. Am Ende ein Remis, das für beide Mannschaften wohl zu wenig ist.