Spätes Remis für Hösel, klarer Sieg für Ratingens U23

Der SV Hösel hat im Heimspiel seinen sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga verteidigt gegen Bayer Dormagen, das zwar noch zum 2:2 ausglich, so aber weiter einen Punkt hinter den Höselern bleibt. Die glichen ihrerseits den 0:1-Rückstand aus der 25. Minute durch Maximilian Ganns (40.) aus und gingen in Hälfte zwei in Führung durch Niklas Oldörp (75.). Eine Rote Karte nur vier Minuten später spielte Dormagen in die Karten, das so noch zum 2:2 kam (84.).

Bereits zuvor hatte die U23 von Ratingen 04/19 mit dem Gegner Lohausener SV den Tabellenplatz getauscht nach dem 5:2 (3:1)-Heimsieg. Leo Kaiser hatte früh das 1:0 erzielt (5.), Eleftherios Vasileiadis nachgelegt zum 2:0 (23.), und als Lohausen verkürzte (36.), machte Oberliga-Leihgabe Edin Hadzibajaramovic das 3:1 (41.). Allerdings ging es so nicht in die Pause, weil die Gäste unmittelbar davor das 2:3 aus ihrer Sicht erzielten (45.+1).

An der Szene entzündete sich dann auch die Kritik von Trainer Andreas Voss: „Was uns leider fehlt, ist, dass wir so ein 5:2 auch so klar rausspielen, wie es klingt. Wir lassen dem Gegner zu viele Optionen, ins Spiel zurückzukommen. Das zweite Gegentor ist dafür ein gutes Beispiel: Wir sind im Ballbesitz und dürfen dann nicht in eine so riskante Situation laufen. So erobert der Gegner den Ball und ist ein, zwei Pässe später vor unserem Tor und trifft mit dem Halbzeitpfiff. So etwas passiert einer erfahrenen Mannschaft nicht. Wir müssen lernen, reifer zu werden.“

Voss wusste aber selbstredend auch: „Was man in der Bewertung nie vergessen darf: Wir spielen permanent mit fünf Jungs, die gerade aus der A-Jugend kommen sind.“ Die Torschützen Kaiser und Vasileiaidis gehören dazu. Und auch der in der 67. Minute eingewechselte Osazuwa Victor Uwas ist gerade einmal 19 Jahre, er entschied aber das Spiel mit seinem Doppelpack (76./89.).

Gelingen endlich zwei Siege in Folge?

Und so zog Voss als Fazit: „Wenn man fünf Tore schießt, hat man offensiv einiges richtig gemacht. Wir haben aber auch wieder zwei kassiert und müssen weiter daran arbeiten, den Schnitt runter zu bekommen. Das war ein guter Sonntag, auch in der Gesamtkonstellation, dass wir den Gegner in der Tabelle überholt haben. Ab Dienstag arbeiten wir an den nächsten Stellschrauben, um reifer zu werden, um dann hoffentlich zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge feiern zu können.“ Das soll dann nächsten Sonntag beim SV Uedesheim gelingen.