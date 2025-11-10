– Foto: Cedric Siefker

Spätes Remis belohnt kämpferische Leistung des ATSV Scharmbeckstotel In der Nachspielzeit rettet der Tabellenletzte einen verdienten Punkt beim TuS Lutten – Trainer Wilckens sieht seine Mannschaft klar im Chancenplus. Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West ATSV Schasto TuS Lutten Axel Wilckens

Der ATSV Scharmbeckstotel hat sich im Auswärtsspiel beim TuS Lutten mit einem 1:1-Unentschieden belohnt. Nach einem Rückstand kurz vor der Pause sorgte Katharina Sossna in der Nachspielzeit für den späten Ausgleich – und für einen wichtigen Punktgewinn in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West.

Der ATSV Scharmbeckstotel hat am Sonntag im Auswärtsspiel beim TuS Lutten Moral bewiesen und sich in letzter Minute mit einem 1:1 (0:1) einen Punkt gesichert. „Das Spiel am Sonntag war insgesamt ein relativ ausgeglichenes Spiel, wobei ich eine deutlichere Anzahl an sehr guten Torgelegenheiten bei uns gesehen habe“, analysierte ATSV-Trainer Axel Wilckens nach dem Abpfiff.



Gestern, 12:30 Uhr TuS Lutten TuS Lutten ATSV Scharmbeckstotel ATSV Schasto 1 1 Abpfiff

Die Gäste erwischten einen guten Start und hätten bereits nach einer Minute in Führung gehen können. „In der ersten Halbzeit haben wir gut ins Spiel gefunden und hätten bereits in der ersten Minute in Führung gehen können oder müssen“, so Wilckens. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten ging Lutten nach einer schnellen Umschaltaktion in der 39. Minute durch Isabell Schlömer mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Scharmbeckstotel den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit sind wir noch offensiver aufgetreten und konnten uns zahlreiche sehr gute Tormöglichkeiten herausspielen, aber nicht nutzen“, erklärte Wilckens. Lutten beschränkte sich zunehmend auf Konter, blieb dabei jedoch ungefährlich.