Spätes Remis belohnt kämpferische Leistung des ATSV Scharmbeckstotel

Der ATSV Scharmbeckstotel hat sich im Auswärtsspiel beim TuS Lutten mit einem 1:1-Unentschieden belohnt. Nach einem Rückstand kurz vor der Pause sorgte Katharina Sossna in der Nachspielzeit für den späten Ausgleich – und für einen wichtigen Punktgewinn in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West.
Der ATSV Scharmbeckstotel hat am Sonntag im Auswärtsspiel beim TuS Lutten Moral bewiesen und sich in letzter Minute mit einem 1:1 (0:1) einen Punkt gesichert. „Das Spiel am Sonntag war insgesamt ein relativ ausgeglichenes Spiel, wobei ich eine deutlichere Anzahl an sehr guten Torgelegenheiten bei uns gesehen habe“, analysierte ATSV-Trainer Axel Wilckens nach dem Abpfiff.
Die Gäste erwischten einen guten Start und hätten bereits nach einer Minute in Führung gehen können. „In der ersten Halbzeit haben wir gut ins Spiel gefunden und hätten bereits in der ersten Minute in Führung gehen können oder müssen“, so Wilckens. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten ging Lutten nach einer schnellen Umschaltaktion in der 39. Minute durch Isabell Schlömer mit 1:0 in Führung.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Scharmbeckstotel den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit sind wir noch offensiver aufgetreten und konnten uns zahlreiche sehr gute Tormöglichkeiten herausspielen, aber nicht nutzen“, erklärte Wilckens. Lutten beschränkte sich zunehmend auf Konter, blieb dabei jedoch ungefährlich.
In einer hektischen Schlussphase belohnte sich der ATSV schließlich doch noch für seinen Aufwand: Nach einem Freistoß in der Nachspielzeit sorgte Katharina Sossna im Getümmel im Strafraum für das 1:1 (90.+3). „Das mehr als verdiente 1:1 fiel dann etwas glücklich in der Nachspielzeit nach einem Freistoß und anschließendem Gewühl und Torabschluss im Sechzehner“, sagte Wilckens.
Mit dem Punktgewinn bleibt der ATSV Scharmbeckstotel zwar Tabellenletzter, konnte aber nach zuvor elf Niederlagen aus zwölf Spielen ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen. „Die Mannschaft hat sich diesen Punkt durch ihren Einsatz verdient“, fasste Wilckens zusammen.