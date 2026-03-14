Spätes Kopfball-Glück: FSV Frankfurt erkämpft Punkt in Trier

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Im Rahmen des 24. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Südwest war der FSV Frankfurt am heutigen Samstagnachmittag beim SV Eintracht-Trier gefordert. Am Ende gab es ein 1:1.

Im Moselstadion entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften nur wenige klare Torchancen zuließen. Die Gastgeber starteten etwas druckvoller in die Begegnung. Bereits in der Anfangsphase versuchte Trier immer wieder, mit Bällen hinter die Frankfurter Abwehrkette zu kommen, doch die Defensive der Gäste blieb aufmerksam. Ein Distanzschuss von Tim Sausen in der neunten Spielminute stellte FSV-Schlussmann Jonas Iwan vor keine größeren Probleme.

Die Eintracht aus Trier suchte vor allem über Konter und Flanken den Weg nach vorne, wirklich gefährlich wurde es zunächst jedoch selten. Mit zunehmender Spieldauer fand auch der FSV besser in die Partie. Nach einem Freistoß von Amin Farouk kam Lukas Gottwalt Mitte der ersten Hälfte per Kopf zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp neben das Tor. Insgesamt entwickelte sich eine intensive Begegnung mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, in der beide Teams defensiv kompakt standen. Kurz vor der Pause verhinderte Ismail Harnafi mit einer starken Rückwärtsbewegung einen gefährlichen Konter der Gastgeber. So ging es torlos in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten leicht den Bornheimern, die sich mehr Spielanteile erarbeiteten. Ein Distanzschuss von Farouk sorgte für den ersten Abschluss nach Wiederanpfiff, Triers Torhüter Radomir Novakovic parierte jedoch sicher. In der 58. Spielminute gingen dann die Gastgeber in Führung, nachdem eine Ecke der Ball im Strafraumgetümmel vor den Füßen von Rahn landete, der aus kurzer Distanz zum 0:1 aus Sicht der Görner-Elf einschob.

Der FSV zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und erhöhte in der Folge den Druck. Mehrfach kombinierten sich die weißgekleideten Bornheimer gefährlich in Richtung Trierer Strafraum, unter anderem verpasste Takero Itoi eine gute Möglichkeit nach einem Ball in die Spitze nur knapp. Das Auswärtsteam blieb dran und belohnte sich in der Schlussphase. Nach einer Ecke stieg Lukas Gottwalt am höchsten und köpfte den Ball zum Ausgleich in die Maschen. In den verbleibenden Minuten versuchten beide Teams noch einmal, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch weitere Tore fielen nicht mehr.

So trennten sich Eintracht Trier und der FSV Frankfurt nach intensiven 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Weiter geht es für die Bornheimer nächste Woche Samstag daheim gegen den Bahlinger SC. Anpfiff ist um 14 Uhr in der PSD Bank Arena.