Spätes Glück: FV Weiler bleibt an der Spitze

Es fühlt sich ein bisschen an wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Der FV Rot-Weiß Weiler hat sein Heimspiel gegen den SV Dotternhausen mit 1:0 (0:0) gewonnen – durch ein Eigentor in der Nachspielzeit. Doch so glücklich der fünfte Sieg in Folge auch zustande gekommen ist: Er war letztlich nicht unverdient. So sah es auch Trainer Jürgen Kopfsguter, der von einem „perfekten Abschluss“ des Fußballjahres 2022 sprach.