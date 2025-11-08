Spätes Glück für SV Meppen, VfB Oldenburg übernimmt die Spitze

Vor 193 Zuschauern musste Hannover 96 II eine unglückliche Heimniederlage hinnehmen. Der Hamburger SV II sicherte sich drei wichtige Punkte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Maurice Boakye in der 26. Minute. Danach blieb die Partie umkämpft, doch den Gastgebern fehlte die Durchschlagskraft. Für den HSV II war es ein Sieg von großer Bedeutung im engen Tabellenmittelfeld. ---

Ein Rückschlag für Werder Bremen II: Vor 316 Zuschauern kassierte die Mannschaft eine 1:3-Heimniederlage gegen den Aufsteiger aus Schöningen. Jordi Njoya brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Dominik Kasper glich nur drei Minuten nach Wiederbeginn aus (48.), doch Philipp Harant (51.) und Ousman Touray (59.) entschieden die Partie zugunsten des FSV. Damit feierte Schöningen einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. --- Heute, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen BSV Kickers Emden Kick. Emden 2 2 Abpfiff Vor 9201 Zuschauern bot das Duell zwischen Meppen und Emden pure Dramatik. Die Gäste gingen in der 21. Minute durch Tido Steffens in Führung, doch Oliver Schmitt glich fünf Minuten später aus. Nach der Pause traf erneut Tido Steffens in der 56. Minute zum 2:1 für Emden. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit rettete Simon Engelmann den Meppenern mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt. Der SV Meppen bleibt damit ungeschlagen, verliert aber die Tabellenführung an Oldenburg. ---

In Lübeck sahen 528 Zuschauer ein intensives, aber torloses Duell zweier defensivstarker Teams. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0 – ein Ergebnis, das Phönix zwar in der Spitzengruppe hält, aber den Anschluss an die Top drei leicht bremst. ---

In einem intensiven Match setzte sich der VfB Oldenburg knapp durch und erklomm damit die Tabellenspitze. Rafael Brand sorgte in der 70. Minute mit seinem Treffer für das Tor des Tages. Jeddeloh stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage, blieb aber ohne Torerfolg. Oldenburg zieht damit an Meppen vorbei und feiert den 13. Saisonsieg. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bremer SV Bremer SV VfB Lübeck VfB Lübeck 14:00 live PUSH

Der Bremer SV hat sich im Mittelfeld stabilisiert, spielt effizient und heimstark. Lübeck dagegen kämpft weiter mit der Form, zeigte beim 2:2 in Flensburg aber Moral. Beide Teams liegen im sicheren Bereich, doch der Blick geht nach oben – wer hier gewinnt, kann eine kleine Serie starten und den Anschluss an die obere Hälfte herstellen. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Sieg für den Bremer SV. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt Altona 93 Altona 93 14:00 live PUSH

Kellerderby im Norden: Norderstedt und Altona brauchen dringend Punkte. Norderstedt steht auf Rang 16, Altona liegt nur knapp davor. Während Altona eine deutliche Niederlage gegen Emden kassierte, verlor Norderstedt nach zwei späten Gegentoren gegen den HSC Hannover. Für beide zählt nur ein Sieg – ein echter Abstiegskrimi vor Hamburger Kulisse. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für Altona 93. ---