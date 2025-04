Spätes Glück für Eintracht Norderstedt, Weiche Flensburg siegt knapp

Die Bremer setzten sich mit 3:1 gegen den FC St. Pauli II durch und bleiben weiterhin ein starkes Team im oberen Drittel der Tabelle. Die Tore fielen durch Cimo Röcker (33., Foulelfmeter), der die frühe Führung erzielte, und Joel Imasuen (55., Foulelfmeter), der den Vorsprung ausbaute. Maik Lukowicz traf in der 77. Minute für das 3:1 und sicherte den Sieg, während Julian Ulbricht für St. Pauli II in der 63. Minute nur noch den Anschlusstreffer erzielte. ---

Ein absoluter Thriller, bei dem der SV Meppen zu Beginn in Führung ging. Christopher Schepp brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Doch der Bremer SV ließ nicht lange auf sich warten. Muzaffer Can Degirmenci (27.) und Leon Gino Schmidt (31.) drehten die Partie zugunsten von Bremer SV, bevor Mika Harald Stuhlmacher (36.) für Meppen wieder ausglich. Daniel Haritonov (45.) und Christopher Schepp (63.) sorgten für eine komfortable Führung, und Tim Möller (89.) stellte in der Schlussminute den 5:2-Endstand her. ---

Lohne setzte sich mit einer starken Leistung beim VfB Oldenburg durch. Rilind Neziri (12.) brachte Lohne früh in Führung, ehe Julian Boccaccio (18.) ausglich. Felix Schmiederer (36.) brachte Lohne erneut in Führung, und Nico Thoben (62.) erhöhte auf 3:1. Aurel Loubongo (85.) verkürzte für Oldenburg, doch Lohne antwortete kurz vor Schluss mit Rilind Neziri (90.+5.), der den Sieg sicherstellte. ---

Ein spannendes Remis, in dem Jeddeloh und Teutonia sich nichts schenkten. Kasra Ghawilu (2., Foulelfmeter) brachte Jeddeloh früh in Führung, doch Teutonia antwortete mit einem Ausgleich von Manasse Fionouke (53.). Dominik Akyol (60.) brachte Teutonia dann sogar in Führung, doch Jeddeloh bewies Moral und glich durch Kasra Ghawilu (67.) erneut aus. Ein Ende, das keinem der beiden Teams weiterhilft. Es gab gleich drei Platzverweise: Michel Leon Hahn (40./Gelb-Rot/Jeddeloh), Kevin Weidlich (71./Rot/Teutonia und Hugo Brandes (84./Rot/Jeddeloh). ---

Ein weiteres Unentschieden, das den Teams wenig brachte. Flensburg ging durch Dominic Hartmann (45.+4, Handelfmeter) in Führung, doch Lübeck glich durch John Xaver Posselt (69.) aus. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:1, was weder Flensburg noch Lübeck entscheidend voranbrachte. ---

Bis tief in die Nachspielzeit deutete alles auf eine Punkteteilung zwischen dem SV Todesfelde und dem FC Eintracht Norderstedt hin. Vor 808 Zuschauern war es dann Jorge Camacho de Valdoleiros, der in der fünften Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für die Gäste erzielte. ---

In Flensburg entwickelte sich vor 849 Zuschauern ein Spiel mit vielen Wendungen. Der Bremer SV ging in der 38. Minute durch Justin Bretgeld in Führung. Nur wenige Minuten nach der Pause bot sich Muzaffer Can Degirmenci die große Chance, die Führung vom Punkt auszubauen, doch er scheiterte mit seinem Foulelfmeter an SC-Torwart Florian Kirschke. Das schien Weiche Flensburg zu beflügeln: Dominic Hartmann drehte mit einem Doppelpack (52., 72.) die Partie. Doch Bremer SV ließ nicht locker, und Muzaffer Can Degirmenci sorgte in der 76. Minute für den Ausgleich. Nur vier Minuten später stellte Marcel Cornils mit dem Treffer zum 3:2 den Endstand her. ---