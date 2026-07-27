Spätes Glück dank Hibler – Raisting gelingt der Bezirksliga-Auftakt

Fußball; Saison 2026/27; Bezirksliga; Krobinian Hibler vom SV Raisting bejubelt den 1:0-Siegtreffer im Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen am 26. Juli 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Es roch nach einem Unentschieden im Heimspiel des SV Raisting zum Bezirksliga-Auftakt gegen den SC Oberweikertshofen. Dann aber fiel doch noch der entscheidende Treffer.

Als dann aber der Schiedsrichter David Feistauer die insgesamt 94 Minuten währende Leistungsprüfung abpfiff, änderte sich die Gemengelage beim Trainer des SV Raisting schneller, als man schauen konnte. Bootz riss beide Arme nach oben, eilte zunächst zu seinem Assistenten Hans Selberdinger, dann zur restlichen Auswechselbank.

Wie rasant Emotionen hochkommen können. Nahezu während der gesamten Spielzeit hatte Peter Bootz an der Seitenlinie einen Bewegungsradius von maximal fünf Quadratmetern. Ein paar Schritte nach links, hin und wieder eine grübelnde Geste, selten mal eine Anweisung. Die Nervosität des 62-Jährigen war unschwer zu erkennen.

Raisting siegt zum Bezirksliga-Auftakt

Es war geschafft. Der SV Raisting holte sich gleich zum Auftakt in der Bezirksliga Süd einen Sieg. Das 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen mag in Summe etwas glücklich und ein Unentschieden vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen sein. Unverdient war das Resultat indes nicht. Denn nach vorsichtiger erster Hälfte lieferte sich der SVR durch Gemeinschaftssinn und Leidenschaft mit dem Landesliga-Absteiger eine Partie auf Augenhöhe. Matchwinner war Eigengewächs Korbinian Hibler.

Er roch den Braten, den ihm die Gästeabwehr unfreiwillig auf dem goldenen Teller servierte. Inmitten der Schlussphase schoss er zum umjubelten Siegtor ein (80.).. Eine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Jeder seiner Teamkollegen freute sich für den 21-Jährigen. Die ersten Gratulanten erdrückten Hibler fast vor Freude. Ein Lucky Punch, mit dem allenfalls bedingt zu rechnen war, bescherte Raisting einen ungleich erfreulicheren Saisonauftakt als noch vor Jahresfrist.

Oberweikertshofen bringt Raistinger Gehäuse kaum in Gefahr

Bootz hatte den SCO zuvor beobachtet, um „nicht völlig blank“ dazustehen, wie er es ausdrückte. Erkenntnis: „Die könnten unsere Kragenweite sein.“ Das entpuppte sich als solide Einschätzung, obgleich der Landesliga-Absteiger bis zum Seitenwechsel leichte Vorteile hatte. „Da haben die anderen a bisserl reifer gewirkt., Raistings Trainer notierte „anderthalb Möglichkeiten“ für die Gäste. Letztlich waren es Abschlüsse, die bei SVR-Torhüter Urban Schaidhauf keine Angstzustände auslösten.

Nach einem flachen Freistoß in den Strafraum ist Hibler zur Stelle

Die Steigerung im zweiten Abschnitt erkannte Bootz freilich – um jedoch sogleich zu relativieren: „Wir hätten so viele Möglichkeiten durch Balleroberung gehabt, hatten aber genauso viele Ballverluste.“ Das ist nichts Außergewöhnliches bei einer jungen Mannschaft wie der Raistinger. Lieb und Hibler versuchten immer wieder, etwas anzustoßen. Angesichts der umsichtigen und körperlich überlegenen Abwehrreihe der Gäste war das oftmals ein schwieriges Unterfangen. Dass jugendliches Alter kein Nachteil sein muss, veranschaulichten die eingewechselten Johannes Mayr und David Stowasser, und zum Ende hin zwei weitere Talente. Freilich deutete vieles auf ein Remis hin. Raisting kam selten bis ins letzte Drittel, auch der SCO begnügte sich immer mehr mit Alibi-Vorstößen. Dann aber fand ein flacher Freistoß von Zandt den Weg in den gegnerischen Sechzehner. Ein Oberweikertshofener schlug über den Ball, schon war der Weg frei für Hibler, der zum 1:0 vollendete.