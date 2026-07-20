Spätes Gegentor verhindert Testspielsieg: TuS Bersenbrück spielt 2:2

Der TuS Bersenbrück wartet in der Sommervorbereitung weiter auf den nächsten Erfolg. Gegen den westfälischen Oberligisten SC Rot-Weiß Maaslingen kam die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks in Schlichthorst trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung nicht über ein 2:2 hinaus.
Der TuS bestimmte große Teile der Begegnung mit viel Ballbesitz, musste jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Maaslingen nutzte eine Ecke zur Führung und stellte die Bersenbrücker Defensive früh vor eine Aufgabe.
Die Antwort folgte noch vor der Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Maik Emmrich den verdienten Ausgleich und sorgte für einen ausgeglichenen Spielstand zur Pause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bersenbrück den Druck deutlich. Die Mannschaft erspielte sich zahlreiche Torchancen und belohnte sich nach einer weiteren Standardsituation: Erneut war Emmrich zur Stelle und traf nach einer Ecke zum 2:1.
Trotz der Führung gelang es Bersenbrück nicht, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Mehrere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, sodass Maaslingen bis zum Schluss im Spiel blieb.
Wie schon im vorherigen Test gegen Preußen Münster II wurde die fehlende Konsequenz in der Schlussphase bestraft. Mit der letzten Aktion der Begegnung gelang dem westfälischen Oberligisten noch der Ausgleich zum 2:2, nachdem Bersenbrück eine entscheidende Situation nicht konsequent verteidigte.
Die spielerische Entwicklung unter Hanjo Vocks bleibt trotz des erneuten späten Gegentreffers erkennbar. Im Ballbesitz trat der TuS über weite Strecken kontrolliert auf, muss sich jedoch sowohl in der Chancenverwertung als auch in der Konzentration während der Schlussminuten weiter steigern.
Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Mittwochabend. Dann gastiert der TuS Bersenbrück zum nächsten Testspiel beim Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst.