Spätes Gegentor entscheidet wildes Derby

– Foto: Ostseehopper

Der FC Dornbreite Lübeck hat im Derby gegen den VfB Lübeck II eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Trotz einer starken zweiten Halbzeit unterlag das Team von Trainer Kevin Wölk am Steinrader Damm mit 3:4.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Dornbreite spielte mutiger und wurde belohnt: Marcel Nagel verkürzte per Foulelfmeter auf 1:3 (58.). Gianluca Jay Messina brachte die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:3 (69.) endgültig zurück ins Spiel. Als Nagel in der 77. Minute erneut traf und zum 3:3 ausglich, schien die Partie komplett gedreht zu sein.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start. Linus Goldmann brachte den VfB bereits in der 9. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Jari Heins auf 2:0, ehe erneut Goldmann in der 23. Minute das 3:0 erzielte. Mit diesem klaren Rückstand ging Dornbreite in die Pause.

Doch in der Schlussphase schlug der VfB noch einmal zu. Elias Al Sadi nutzte in der 90. Minute eine Standardsituation und erzielte den entscheidenden Treffer zum 4:3 für die Gäste.

Strehlau lobt zweite Halbzeit

Trainer Sascha Strehlau hob vor allem die Reaktion seiner Mannschaft hervor: „Wir liegen zur Halbzeit mit 0:3 zurück, spielen dann eine sehr erwachsene und tolle zweite Hälfte, machen verdient das 3:3. Danach sind wir bei einer Standardsituation nicht aufmerksam und verlieren 3:4. Kompliment an meine Jungs. Wir werden genau darauf aufbauen und uns in den nächsten Spielen mit Punkten belohnen.“

In der Tabelle bleibt Dornbreite mit 30 Punkten aus 19 Spielen auf Rang sieben. An der Spitze behauptet sich weiterhin SC Rapid Lübeck mit 47 Punkten vor dem VfB Lübeck II mit 44 Zählern.

FC Dornbreite Lübeck – VfB Lübeck II 3:4

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen (33. Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley), Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (80. Marijan Lalic), Ben Komla Afelete Galley (90. Volodymyr Pryiomov), Jano Göllner, Pleurat Bajgora (46. Hendrik Heinrich), Malik Kalota (46. Fynn Auschra) - Trainer: Kevin Wölk

VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Felix Vihrog, Kevin Voeks (59. Artur Galtsew), Davin Polikeit, Collin-Noel Goerke, Marvin Grabowski, Jari Heins, David Schreyer (79. Dominik Toschka), Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva, Elias Al Sadi - Trainer: Oliver Stutzky

Schiedsrichter: Tim Hohmann

Tore: 0:1 Linus Goldmann (9.), 0:2 Jari Heins (15.), 0:3 Linus Goldmann (23.), 1:3 Marcel Nagel (58. Foulelfmeter), 2:3 Gianluca Jay Messina (69.), 3:3 Marcel Nagel (77.), 3:4 Elias Al Sadi (90.)