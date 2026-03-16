Spätes Gegentor besiegelt 1:2-Niederlage für Ahrensburg

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Der SSC Hagen Ahrensburg hat am 22. Spieltag der Landesliga Holstein eine späte und aus Sicht der Gäste äußerst unglückliche 1:2-Niederlage bei SV Todesfelde II hinnehmen müssen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit, nachdem die Partie lange ausgeglichen verlaufen war.

Auf dem schwierigen und sehr unebenen Platz entwickelte sich anschließend ein intensives Spiel, das vor allem von Zweikämpfen geprägt war. Fußballerische Elemente waren auf dem Untergrund nur eingeschränkt möglich, weshalb beide Teams vor allem über lange Bälle und Standardsituationen agierten.

Die Gäste erwischten einen guten Start in die Begegnung. Bereits in der 6. Minute ging Ahrensburg in Führung, als Johannes Willebrand eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Nach der Pause gelang den Gastgebern der Ausgleich. Jakob Friedrichs traf in der 50. Minute zum 1:1. In der Folge blieb das Spiel offen, wobei Ahrensburg nach Einschätzung von Trainer Aydin Taneli die besseren Möglichkeiten hatte.

Entscheidung fällt in der Nachspielzeit

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel in der Nachspielzeit doch noch der entscheidende Treffer. Nach einem langen Ball fehlte in der Defensive der Gäste die nötige Absicherung, sodass Jannis Gliem in der 90. Minute zum 2:1 für Todesfelde einschießen konnte.

Taneli sprach anschließend von einer bitteren Niederlage: „Sehr unglücklich für uns. Wir bekommen in der Nachspielzeit das 2:1. Nach einem langen Ball fehlt uns in der Kette die Absicherung. Ein Innenverteidiger geht zum Kopfball, der andere sichert nicht richtig ab.“

Zudem sei die Szene durch eine unklare Entscheidung im Torwartspiel begünstigt worden: „Unser Torwart geht zunächst raus, entscheidet sich dann aber doch nicht ganz, durchzuziehen. Am Ende führt dieser eine lange Ball zu der Situation.“

Trainer sieht dennoch positive Entwicklung

Trotz der Niederlage zeigte sich der Ahrensburger Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft deutlich zufriedener als noch eine Woche zuvor. „Das Spiel hätte mindestens einen Punkt für uns verdient gehabt. Wenn man sich die Chancen anschaut, waren wir sogar die klar bessere Mannschaft.“ Zudem habe der Platz beide Teams vor Herausforderungen gestellt: „Auf diesem Platz war kaum Fußball zu spielen. Deshalb war es eher ein Kampfspiel.“ Der Trainer blickt dennoch optimistisch nach vorne: „Letzte Woche war unsere Leistung nicht gut. Diesmal bin ich mit der Leistung deutlich zufriedener. Wenn wir so weiterarbeiten wie heute, werden die Punkte auch wieder kommen.“

Auch Todesfeldes Trainer Sebastian Fojcik sprach von einem hart erkämpften Erfolg: „Wichtige drei Heimpunkte, die wir hart erarbeitet und erzwungen haben. Der Spielverlauf spricht eigentlich gegen uns, aber durch den gehaltenen Elfmeter bleiben wir dran und können im zweiten Durchgang zulegen.“

Durch die Niederlage bleibt der SSC Hagen Ahrensburg mit 31 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. SV Todesfelde II verbessert sich mit dem Heimsieg auf 21 Punkte und rückt im Tabellenmittelfeld näher an die Konkurrenz heran.

Tore:

0:1 Willebrand (6., Eigentor), 1:1 Friedrichs (50.), 2:1 Gliem (90.)

Schiedsrichter: Jonas Fischer