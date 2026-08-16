Spätes Fatih-Glück und Friedl-Gala in der Kreisliga

Der Spieltag stand ganz im Zeichen treffsicherer Matchwinner und packender Offensiv-Spektakel. Allen voran überragte Leander Friedl vom SV Zuchering, der mit seinem fulminanten Dreierpack den TV Münchsmünster quasi im Alleingang erlegte. Ebenso treffsicher präsentierte sich Ben Forchhammer: Der Torjäger des FC Mindelstetten drehte das Spiel gegen den FC Hitzhofen-Oberzell mit einem blitzschnellen Doppelpack kurz vor und nach der Halbzeitpause vorübergehend im Alleingang, stand am Ende nach einer packenden Achterbahnfahrt aber trotz seiner beiden Treffer ohne Punkte da.
Lichtenau profitiert von Eigentor und feiert Heimsieg
Es war ein hartes Stück Arbeit für den TSV Lichtenau vor 100 heimischen Zuschauern. Der SV Ingolstadt-Hundszell hielt lange Zeit defensiv diszipliniert dagegen und machte den Hausherren das Leben schwer. Der Dosenöffner war schließlich ein unglückliches Eigentor: Ingolstadts Luca Kammerer lenkte den Ball in der 64. Minute ins eigene Netz. Hundszell musste nun öffnen, wodurch Lichtenau Räume für Konter bekam. Lorenz Schweiger nutzte kurz vor dem Abpfiff (88.) eine dieser Gelegenheiten zum erlösenden 2:0-Endstand.
Hitzhofen kontert Forchhammer-Doppelpack erfolgreich
Eine packende Achterbahnfahrt erlebten die 80 Zuschauer in Mindelstetten. Levin Egredzija brachte die Gäste aus Hitzhofen zunächst in Front (29.). Doch dann schlug die Stunde von Mindelstettens Ben Forchhammer: Mit Toren kurz vor (40.) und kurz nach der Pause (47.) drehte er das Spiel im Alleingang zur 2:1-Führung für die Heimelf. Hitzhofen-Oberzell zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückschlag. Admir Music erlöste die Gäste mit dem schnellen Ausgleich (50.), ehe Lennart Staib nur sechs Minuten später (56.) den Treffer zum 3:2-Auswärtssieg nachlegte.
Hitziges Derby: Türkischer SV dreht das Spiel in Überzahl
Das absolute Highlight des Spieltags fand vor 200 Zuschauern in Ingolstadt statt. Manuel Hunner schockte den Türkischen SV mit der frühen Führung für Ober-Unterhaunstadt (5.). Nach der Pause kamen die Hausherren wie verwandelt aus der Kabine: Baris Soysal (46.) und Muhammed Karaca (63.) drehten das Spiel auf 2:1. In einer dramatischen Schlussphase sah TSV-Akteur Fabio Udella die Gelb-Rote Karte (79.). Den fälligen Vorteil nutzte Emre Erdogan prompt zum 3:1 (80.). Obwohl Eray Genc in Unterzahl noch einmal auf 3:2 verkürzte (85.), rettete der Türkische SV den Heimsieg ins Ziel.
Turbulente Aufholjagd: Menning dreht das Spiel in neun Minuten
Die Zuschauer in Menning sahen eine packende und torreiche Begegnung, bei der die Gäste aus Hohenwart zunächst den Ton angaben. Giuseppe Iapalucci brachte den TSV in der 19. Minute in Führung, die Marcel Hubner (26.) jedoch zeitnah ausgleichen konnte. Als Nico Prause kurz nach dem Seitenwechsel (49.) erneut für Hohenwart traf, schien die Überraschung greifbar. Doch der SV Menning zeigte eine furiose Reaktion: Durch einen Doppelschlag von Moritz Faigle (52.) und Simon Wolfsfellner (55.) drehten die Hausherren die Partie innerhalb von nur neun Minuten komplett und brachten den knappen 3:2-Erfolg über die Zeit.
Späte Tore beim leistungsgerechten Remis im Topspiel
Vor der stattlichen Kulisse von 200 Zuschauern lieferten sich Geisenfeld und Großmehring ein intensives Duell auf Augenhöhe. Lange Zeit neutralisierten sich die beiden Teams, doch die Schlussphase entschädigte für die lange Wartezeit. In der 77. Minute brachte Sebastian Eisenberger die Gäste aus Großmehring in Führung und schockte den FCG. Die Antwort der Heimelf ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später (80.) bewies Bilal Rihani Torinstinkt und besorgte den schnellen 1:1-Ausgleich, der letztlich auch den gerechten Endstand bedeutete.
Friedl-Gala im Torfestival: Zuchering schlägt Münchsmünster
Dieses Spiel bot Spektakel von der ersten Sekunde an. Leander Friedl schockte die Gäste mit einem Blitzstart und traf bereits in der 1. und 11. Minute zur schnellen 2:0-Führung für Zuchering. Münchsmünster bewies jedoch Moral: Domenic Raimann stellte mit einem eigenen Doppelpack (25., 30.) noch vor der Pause den Ausgleich wieder her. Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVZ wieder die Kontrolle. Leopold Fröhlich (61.) erzielte das wichtige 3:2, ehe Matchwinner Leander Friedl mit seinem dritten Treffer des Tages (81.) den 4:2-Endstand vor 120 Zuschauern perfekt machte.
Fatih Spor belohnt sich mit Last-Minute-Treffer in Eichstätt
Ein echtes Geduldsspiel erlebten die 50 Zuschauer in Eichstätt. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, wobei die Gäste aus Ingolstadt spielerische Vorteile verbuchen konnten. Als sich beide Teams bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Muhammed Can Tural. In der 90. Spielminute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Eichstätter Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 1:0-Siegtreffer für den FC Fatih Spor Ingolstadt.