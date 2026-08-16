Spätes Fatih-Glück und Friedl-Gala in der Kreisliga

Lichtenau profitiert von Eigentor und feiert Heimsieg Es war ein hartes Stück Arbeit für den TSV Lichtenau vor 100 heimischen Zuschauern. Der SV Ingolstadt-Hundszell hielt lange Zeit defensiv diszipliniert dagegen und machte den Hausherren das Leben schwer. Der Dosenöffner war schließlich ein unglückliches Eigentor: Ingolstadts Luca Kammerer lenkte den Ball in der 64. Minute ins eigene Netz. Hundszell musste nun öffnen, wodurch Lichtenau Räume für Konter bekam. Lorenz Schweiger nutzte kurz vor dem Abpfiff (88.) eine dieser Gelegenheiten zum erlösenden 2:0-Endstand.

Hitzhofen kontert Forchhammer-Doppelpack erfolgreich Eine packende Achterbahnfahrt erlebten die 80 Zuschauer in Mindelstetten. Levin Egredzija brachte die Gäste aus Hitzhofen zunächst in Front (29.). Doch dann schlug die Stunde von Mindelstettens Ben Forchhammer: Mit Toren kurz vor (40.) und kurz nach der Pause (47.) drehte er das Spiel im Alleingang zur 2:1-Führung für die Heimelf. Hitzhofen-Oberzell zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückschlag. Admir Music erlöste die Gäste mit dem schnellen Ausgleich (50.), ehe Lennart Staib nur sechs Minuten später (56.) den Treffer zum 3:2-Auswärtssieg nachlegte.

Hitziges Derby: Türkischer SV dreht das Spiel in Überzahl Das absolute Highlight des Spieltags fand vor 200 Zuschauern in Ingolstadt statt. Manuel Hunner schockte den Türkischen SV mit der frühen Führung für Ober-Unterhaunstadt (5.). Nach der Pause kamen die Hausherren wie verwandelt aus der Kabine: Baris Soysal (46.) und Muhammed Karaca (63.) drehten das Spiel auf 2:1. In einer dramatischen Schlussphase sah TSV-Akteur Fabio Udella die Gelb-Rote Karte (79.). Den fälligen Vorteil nutzte Emre Erdogan prompt zum 3:1 (80.). Obwohl Eray Genc in Unterzahl noch einmal auf 3:2 verkürzte (85.), rettete der Türkische SV den Heimsieg ins Ziel.

Turbulente Aufholjagd: Menning dreht das Spiel in neun Minuten Die Zuschauer in Menning sahen eine packende und torreiche Begegnung, bei der die Gäste aus Hohenwart zunächst den Ton angaben. Giuseppe Iapalucci brachte den TSV in der 19. Minute in Führung, die Marcel Hubner (26.) jedoch zeitnah ausgleichen konnte. Als Nico Prause kurz nach dem Seitenwechsel (49.) erneut für Hohenwart traf, schien die Überraschung greifbar. Doch der SV Menning zeigte eine furiose Reaktion: Durch einen Doppelschlag von Moritz Faigle (52.) und Simon Wolfsfellner (55.) drehten die Hausherren die Partie innerhalb von nur neun Minuten komplett und brachten den knappen 3:2-Erfolg über die Zeit.

Späte Tore beim leistungsgerechten Remis im Topspiel Vor der stattlichen Kulisse von 200 Zuschauern lieferten sich Geisenfeld und Großmehring ein intensives Duell auf Augenhöhe. Lange Zeit neutralisierten sich die beiden Teams, doch die Schlussphase entschädigte für die lange Wartezeit. In der 77. Minute brachte Sebastian Eisenberger die Gäste aus Großmehring in Führung und schockte den FCG. Die Antwort der Heimelf ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später (80.) bewies Bilal Rihani Torinstinkt und besorgte den schnellen 1:1-Ausgleich, der letztlich auch den gerechten Endstand bedeutete.

Friedl-Gala im Torfestival: Zuchering schlägt Münchsmünster Dieses Spiel bot Spektakel von der ersten Sekunde an. Leander Friedl schockte die Gäste mit einem Blitzstart und traf bereits in der 1. und 11. Minute zur schnellen 2:0-Führung für Zuchering. Münchsmünster bewies jedoch Moral: Domenic Raimann stellte mit einem eigenen Doppelpack (25., 30.) noch vor der Pause den Ausgleich wieder her. Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVZ wieder die Kontrolle. Leopold Fröhlich (61.) erzielte das wichtige 3:2, ehe Matchwinner Leander Friedl mit seinem dritten Treffer des Tages (81.) den 4:2-Endstand vor 120 Zuschauern perfekt machte.

Fatih Spor belohnt sich mit Last-Minute-Treffer in Eichstätt

Ein echtes Geduldsspiel erlebten die 50 Zuschauer in Eichstätt. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, wobei die Gäste aus Ingolstadt spielerische Vorteile verbuchen konnten. Als sich beide Teams bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Muhammed Can Tural. In der 90. Spielminute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Eichstätter Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 1:0-Siegtreffer für den FC Fatih Spor Ingolstadt.

Tabellensituation

Nach dem dritten Spieltag der Kreisliga 1 Donau/Isar hat sich der SV Zuchering mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 13:3 an der Tabellenspitze festgesetzt, was aktuell den direkten Aufstiegsplatz bedeutet. Dicht auf den Fersen ist der Türkische SV 1972 Ingolstadt, der sich mit sieben Zählern auf dem zweiten Rang positioniert und damit den Platz für die Aufstiegsrelegation belegt. Punktgleich dahinter lauert der FC Hitzhofen-Oberzell auf Rang drei, während der SV Ingolstadt-Hundszell mit sechs Punkten das obere Tabellendrittel komplettiert.

Im breiten Mittelfeld der Liga, das von Platz fünf bis zehn reicht, herrscht mit jeweils vier Punkten enorme Leistungsdichte. Hier führen der TSV Lichtenau (Platz 5) und der SV Kasing (Platz 6) die Gruppe an, wobei beide Teams noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Es folgen der FC Geisenfeld, der TSV Ober-Unterhaunstadt, der SV Menning und der FC Fatih Spor Ingolstadt auf den Plätzen sieben bis zehn. Der VfB Eichstätt II steht mit einem Punkt auf Platz elf knapp über der gefährlichen Zone, hat allerdings erst zwei Partien bestritten.

Im Tabellenkeller wird es für vier Mannschaften bereits früh in der Saison ungemütlich. Auf den beiden Plätzen für die Abstiegsrelegation rangieren derzeit der FC Mindelstetten (Platz 12) und der TV Münchsmünster(Platz 13) mit jeweils nur einem mageren Zähler. Noch bitterer sieht es auf den direkten Abstiegsrängen aus: Der TSV 1921 Großmehring belegt mit ebenfalls einem Punkt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den direkten Abstiegsplatz 14. Das Schlusslicht der Liga bildet der TSV Hohenwart, der nach drei Niederlagen noch komplett ohne Punkte dasteht und den zweiten direkten Abstiegsplatz belegt.