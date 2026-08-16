 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Spätes Fatih-Glück und Friedl-Gala in der Kreisliga

Torreiches Wochenende in der Kreisliga 1 Donau/Isar: Während der FC Fatih Spor Ingolstadt erst in der Schlussminute den Sieg erzwingt, glänzen die Torjäger der Liga mit spektakulären Mehrfachtreffern.

von Helmut Kampa · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Traub

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Kreisliga 1
Eichstätt II
Mindelstette
FC Hitzhofen
SV Kasing

Der Spieltag stand ganz im Zeichen treffsicherer Matchwinner und packender Offensiv-Spektakel. Allen voran überragte Leander Friedl vom SV Zuchering, der mit seinem fulminanten Dreierpack den TV Münchsmünster quasi im Alleingang erlegte. Ebenso treffsicher präsentierte sich Ben Forchhammer: Der Torjäger des FC Mindelstetten drehte das Spiel gegen den FC Hitzhofen-Oberzell mit einem blitzschnellen Doppelpack kurz vor und nach der Halbzeitpause vorübergehend im Alleingang, stand am Ende nach einer packenden Achterbahnfahrt aber trotz seiner beiden Treffer ohne Punkte da.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
2
0
Abpfiff

Lichtenau profitiert von Eigentor und feiert Heimsieg
Es war ein hartes Stück Arbeit für den TSV Lichtenau vor 100 heimischen Zuschauern. Der SV Ingolstadt-Hundszell hielt lange Zeit defensiv diszipliniert dagegen und machte den Hausherren das Leben schwer. Der Dosenöffner war schließlich ein unglückliches Eigentor: Ingolstadts Luca Kammerer lenkte den Ball in der 64. Minute ins eigene Netz. Hundszell musste nun öffnen, wodurch Lichtenau Räume für Konter bekam. Lorenz Schweiger nutzte kurz vor dem Abpfiff (88.) eine dieser Gelegenheiten zum erlösenden 2:0-Endstand.

Heute, 15:15 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
2
3
Abpfiff

Hitzhofen kontert Forchhammer-Doppelpack erfolgreich
Eine packende Achterbahnfahrt erlebten die 80 Zuschauer in Mindelstetten. Levin Egredzija brachte die Gäste aus Hitzhofen zunächst in Front (29.). Doch dann schlug die Stunde von Mindelstettens Ben Forchhammer: Mit Toren kurz vor (40.) und kurz nach der Pause (47.) drehte er das Spiel im Alleingang zur 2:1-Führung für die Heimelf. Hitzhofen-Oberzell zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückschlag. Admir Music erlöste die Gäste mit dem schnellen Ausgleich (50.), ehe Lennart Staib nur sechs Minuten später (56.) den Treffer zum 3:2-Auswärtssieg nachlegte.

Heute, 16:00 Uhr
Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Türkischer SV 1972 IngolstadtTürk Ingolst
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
3
2

Hitziges Derby: Türkischer SV dreht das Spiel in Überzahl
Das absolute Highlight des Spieltags fand vor 200 Zuschauern in Ingolstadt statt. Manuel Hunner schockte den Türkischen SV mit der frühen Führung für Ober-Unterhaunstadt (5.). Nach der Pause kamen die Hausherren wie verwandelt aus der Kabine: Baris Soysal (46.) und Muhammed Karaca (63.) drehten das Spiel auf 2:1. In einer dramatischen Schlussphase sah TSV-Akteur Fabio Udella die Gelb-Rote Karte (79.). Den fälligen Vorteil nutzte Emre Erdogan prompt zum 3:1 (80.). Obwohl Eray Genc in Unterzahl noch einmal auf 3:2 verkürzte (85.), rettete der Türkische SV den Heimsieg ins Ziel.

– Foto: Jürgen Meyer

Heute, 14:00 Uhr
SV Menning
SV MenningMenning
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
3
2
Abpfiff

Turbulente Aufholjagd: Menning dreht das Spiel in neun Minuten
Die Zuschauer in Menning sahen eine packende und torreiche Begegnung, bei der die Gäste aus Hohenwart zunächst den Ton angaben. Giuseppe Iapalucci brachte den TSV in der 19. Minute in Führung, die Marcel Hubner (26.) jedoch zeitnah ausgleichen konnte. Als Nico Prause kurz nach dem Seitenwechsel (49.) erneut für Hohenwart traf, schien die Überraschung greifbar. Doch der SV Menning zeigte eine furiose Reaktion: Durch einen Doppelschlag von Moritz Faigle (52.) und Simon Wolfsfellner (55.) drehten die Hausherren die Partie innerhalb von nur neun Minuten komplett und brachten den knappen 3:2-Erfolg über die Zeit.

Heute, 15:00 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
TSV 1921 Großmehring
TSV 1921 GroßmehringGroßmehring
1
1
Abpfiff

Späte Tore beim leistungsgerechten Remis im Topspiel
Vor der stattlichen Kulisse von 200 Zuschauern lieferten sich Geisenfeld und Großmehring ein intensives Duell auf Augenhöhe. Lange Zeit neutralisierten sich die beiden Teams, doch die Schlussphase entschädigte für die lange Wartezeit. In der 77. Minute brachte Sebastian Eisenberger die Gäste aus Großmehring in Führung und schockte den FCG. Die Antwort der Heimelf ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später (80.) bewies Bilal Rihani Torinstinkt und besorgte den schnellen 1:1-Ausgleich, der letztlich auch den gerechten Endstand bedeutete.

Heute, 14:00 Uhr
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
4
2
Abpfiff

Friedl-Gala im Torfestival: Zuchering schlägt Münchsmünster
Dieses Spiel bot Spektakel von der ersten Sekunde an. Leander Friedl schockte die Gäste mit einem Blitzstart und traf bereits in der 1. und 11. Minute zur schnellen 2:0-Führung für Zuchering. Münchsmünster bewies jedoch Moral: Domenic Raimann stellte mit einem eigenen Doppelpack (25., 30.) noch vor der Pause den Ausgleich wieder her. Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVZ wieder die Kontrolle. Leopold Fröhlich (61.) erzielte das wichtige 3:2, ehe Matchwinner Leander Friedl mit seinem dritten Treffer des Tages (81.) den 4:2-Endstand vor 120 Zuschauern perfekt machte.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt II
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
0
1

Fatih Spor belohnt sich mit Last-Minute-Treffer in Eichstätt
Ein echtes Geduldsspiel erlebten die 50 Zuschauer in Eichstätt. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, wobei die Gäste aus Ingolstadt spielerische Vorteile verbuchen konnten. Als sich beide Teams bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Muhammed Can Tural. In der 90. Spielminute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Eichstätter Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 1:0-Siegtreffer für den FC Fatih Spor Ingolstadt.

Tabellensituation

Nach dem dritten Spieltag der Kreisliga 1 Donau/Isar hat sich der SV Zuchering mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 13:3 an der Tabellenspitze festgesetzt, was aktuell den direkten Aufstiegsplatz bedeutet. Dicht auf den Fersen ist der Türkische SV 1972 Ingolstadt, der sich mit sieben Zählern auf dem zweiten Rang positioniert und damit den Platz für die Aufstiegsrelegation belegt. Punktgleich dahinter lauert der FC Hitzhofen-Oberzell auf Rang drei, während der SV Ingolstadt-Hundszell mit sechs Punkten das obere Tabellendrittel komplettiert.
Im breiten Mittelfeld der Liga, das von Platz fünf bis zehn reicht, herrscht mit jeweils vier Punkten enorme Leistungsdichte. Hier führen der TSV Lichtenau (Platz 5) und der SV Kasing (Platz 6) die Gruppe an, wobei beide Teams noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Es folgen der FC Geisenfeld, der TSV Ober-Unterhaunstadt, der SV Menning und der FC Fatih Spor Ingolstadt auf den Plätzen sieben bis zehn. Der VfB Eichstätt II steht mit einem Punkt auf Platz elf knapp über der gefährlichen Zone, hat allerdings erst zwei Partien bestritten.
Im Tabellenkeller wird es für vier Mannschaften bereits früh in der Saison ungemütlich. Auf den beiden Plätzen für die Abstiegsrelegation rangieren derzeit der FC Mindelstetten (Platz 12) und der TV Münchsmünster(Platz 13) mit jeweils nur einem mageren Zähler. Noch bitterer sieht es auf den direkten Abstiegsrängen aus: Der TSV 1921 Großmehring belegt mit ebenfalls einem Punkt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den direkten Abstiegsplatz 14. Das Schlusslicht der Liga bildet der TSV Hohenwart, der nach drei Niederlagen noch komplett ohne Punkte dasteht und den zweiten direkten Abstiegsplatz belegt.

Vorbericht: 4. Spieltag der Kreisliga 1 Donau/Isar

Der 3. Spieltag hat die Tabelle kräftig durchgeschüttelt und die Favoritenrollen für die kommenden Duelle am Sonntag, den 23. August 2026, neu verteilt. Während an der Spitze der absolute Showdown wartet, brennt im Tabellenkeller bereits früh in der Saison der Baum.

Das Topspiel: Hält die Zucheringer Weste im Verfolger-Check?
  • SV Ingolstadt-Hundszell (4.) – SV Zuchering (1.) (13:30 Uhr)
    Der absolute Kracher steigt bereits zur Mittagszeit. Der makellose Spitzenreiter aus Zuchering reist mit breiter Brust an. Hundszell hingegen musste am vergangenen Wochenende beim 0:2 in Lichtenau Federn lassen und büßte die Tabellenführung ein. Kann die Hundszeller Defensive die Zucheringer Offensiv-Maschine stoppen? SVZ-Stürmer Leander Friedl ist nach seinem Dreierpack vom 3. Spieltag in absoluter Topform.
Die Verfolger im Aufwind: Pflichtaufgaben und Härteprüfungen
  • FC Hitzhofen-Oberzell (3.) – VfB Eichstätt II (11.) (14:00 Uhr)
    Hitzhofen bewies beim dramatischen 3:2-Erfolg in Mindelstetten enorme Moral und drehte einen Rückstand. Die Bayernliga-Reserve aus Eichstätt steht dagegen nach der späten 0:1-Heimpleite gegen Fatih Spor Ingolstadt bereits unter Zugzwang.
  • TSV Hohenwart (15.) – Türkischer SV 1972 Ingolstadt (2.) (18:00 Uhr)
    Ein Duell der Gegensätze zum Abschluss des Spieltags. Der torhungrige Türkische SV bog das hitzige Derby gegen Ober-Unterhaunstadt (3:2) in Überzahl um. Hohenwart dagegen reist nach der bitteren 2:3-Niederlage in Menning als noch punktloses Schlusslicht an und geht als krasser Außenseiter in die Partie.
Das ungeschlagene Mittelfeld-Duell
  • SV Kasing (6.) – TSV Lichtenau (5.) (15:15 Uhr)
    Beide Mannschaften haben erst zwei Partien absolviert und sind noch komplett ungeschlagen. Lichtenau holte sich am vergangenen Spieltag durch ein erzwungenes Eigentor und einen späten Treffer ein verdientes 2:0 gegen Hundszell. Der Sieger dieses Duells bleibt ganz dicht an den Aufstiegsrängen dran.
Der Keller-Sumpf: Wer schafft den Befreiungsschlag?
  • TV Münchsmünster (13.) – FC Geisenfeld (7.) (14:00 Uhr)
    Münchsmünster ging trotz eines Doppelpacks von Domenic Raimann beim 2:4 in Zuchering leer aus und steckt auf einem Relegationsplatz fest. Geisenfeld rettete beim 1:1 gegen Großmehring spät einen Zähler und will nun wieder dreifach punkten.
  • TSV 1921 Großmehring (14.) – SV Menning (9.) (15:00 Uhr)
    Großmehring schnupperte beim 1:1 in Geisenfeld am ersten Saisonsieg, kassierte aber den späten Ausgleich und belegt einen direkten Abstiegsplatz. Menning reist dagegen mit riesiger Euphorie an: Sie drehten das Spiel gegen Hohenwart innerhalb von nur neun Minuten in ein 3:2.
  • TSV Ober-Unterhaunstadt (8.) – FC Mindelstetten (12.) (17:00 Uhr)
    Beide Teams mussten am 3. Spieltag schmerzhafte 2:3-Niederlagen wegstecken. Während Ober-Unterhaunstadt durch eine Gelb-Rote Karte die Derby-Kontrolle verlor, stand Mindelstetten trotz zweier Tore von Ben Forchhammer am Ende mit leeren Händen da. Ein echtes Richtungsspiel für beide Vereine.